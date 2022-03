Giulia Salemi ha aggiornato i fan dei social sulle novità attorno alla sua carriera e alla sua vita privata al fianco di Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi: l’annuncio

“Sta arrivando qualcosa di veramente cool”, ha scritto in un post via social Giulia Salemi, che sta vivendo un periodo a dir poco roseo per quanto riguarda la sua carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.

Al momento l’influencer non ha ancora svelato quali saranno i suoi prossimi progetti lavorativi né a cosa si stesse riferendo, ma in tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperne qualcosa di più.

Giulia Salemi: l’amore

Da un anno a questa parte al fianco dell’influencer è sempre presente il fidanzato Pierpaolo, con cui lei fa la spola tra Roma e Milano. I due sembrano essere più felici e uniti che mai ma per il momento hanno messo a tacere le voci riguardanti le loro presunte e imminenti nozze.

A quanto pare i due sarebbero già felici così e il progetto di sposarsi al momento non sarebbe tra quelli contemplati.

In tanti non vedono l’ora di sapere se i due avranno un figlio o se andranno presto a vivere insieme, ma a quanto pare i due sarebbero già felici così. “Dopo un anno, alla faccia dei gufi, siamo felicemente innamorati come il primo giorno”, ha confessato Pierpaolo in merito alla sua storia con Giulia, mentre lei gli ha fatto eco affermando: “Mi ha trasmesso pazienza e calma.

Io sono Ariete, quindi impulsiva, irascibile; lui, invece, affronta tutto con serenità. Di Pierpaolo mi piace tutto: il carattere, la bellezza, è sexy, generoso, altruista, equilibrato. Mi ha fatto diventare piu sensuale, essere fidanzata con un figo come lui mi ha dato una grossa carica”.