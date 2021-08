Insieme alla giovanissima Talisa Ravagnani, salirà sul bancone più ambito d’Italia per gli stacchetti quotidiani: chi è Giulia Pelagatti, tra carriera e vita privata della nuova velina mora di Striscia La Notizia.

Giulia Pelagatti chi è

Dopo Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva, è tempo di cambiamenti nello storico programma di Canale 5, Striscia La Notizia.

Il loro posto, dopo ben 5 anni di stacchetti quotidiani, sarà preso dalle giovanissime ballerine professioniste Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Due volti già noti agli amanti dei talent di Mediaset. Entrambe, infatti, sono due ex allieve di Amici di Maria De Filippi. Pelagatti, in particolar modo, ha poi fatto parte del corpo di ballo di Colorado, programma comico di Italia Uno.

Una nuova avventura, dunque, per Giulia, che su Instagram vanta un seguito di 118 mila followers e ama mostrarsi durante shooting fotografici e prove di danza.

Sicuramente, la sua popolarità è destinata a crescere grazie al suo nuovo ruolo.

Giulia Pelagatti chi è: carriera

La carriera di Giulia Pelagatti nel mondo della danza inizia sin dalla tenera età.

Toscana originaria di Prato, città in cui è nata 22 anni fa, ha iniziato sin da bambina ad appassionarsi al ballo ed è stata ripagata sin da subito con grandi soddisfazioni professionali. Il suo talento l’ha portata a far parte della Fids, la federazione italiana danza sportiva, con cui ha gareggiato in diverse competizioni in tutta Italia.

Un grande salto nella sua carriera, è avvenuto nel 2016, quando è stata scelta per far parte del cast degli allievi del talent show Amici di Maria De Filippi. Pur non essendo arrivata tra i concorrenti del serale, questo è stato l’inizio di progetti importanti. Poco dopo, infatti, è entrata a far parte del corpo di ballo di Colorado. La bravura di Pelagatti, però, non è stata riconosciuta a livello nazionale, ma anche all’estero. La ballerina ha infatti ottenuto una borsa di studio al Conservatory of Dance of Phoenix.

E ora, con l’avvio della programmazione televisiva nel mese di settembre, gli appassionati di Striscia La Notizia, la potranno vedere ogni sera sul bancone.

Giulia Pelagatti chi è: vita privata

Della vita privata di Giulia Pelagatti non si conosce molto. Il suo profilo Instagram, infatti, non contiene foto in compagnia di possibili fidanzati.

Come spesso avviene, però, durante Amici, la giovane ha avuto un flirt con uno degli altri concorrenti. In questo caso il fortunato è stato niente meno che Riccardo Marcuzzo, meglio conosciuto con lo pseudonimo Riki. Il cantante, però, non ha mai confermato questo presunto avvicinamento.

Poco dopo essere uscita dal talent, la ballerina aveva, infatti, dichiarato:

Con Riccardo c’è stato qualcosa ed era reciproco, ma lui mi ha fatto passare per quella matta perché non voleva dire nulla finché eravamo dentro. Caro Riki, vorrei dimenticarti ma non ci riesco.

Da quel momento in poi, non si è saputo più nulla per quanto riguarda la vita sentimentale di Giulia Pelagatti. Chissà se ora, trovandosi maggiormente sotto i riflettori per il ruolo di velina, si lascerà influenzare dal gossip o proseguirà sulla linea della riservatezza.

