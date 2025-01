Un debutto ufficiale alla Fashion Week

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno fatto il loro debutto ufficiale come coppia alla Fashion Week di Milano, attirando l’attenzione dei fotografi e dei fan. La 29enne influencer e il 33enne trapper si sono presentati insieme, sfoggiando outfit coordinati che riflettevano il loro stile unico e la loro affinità. Giulia ha indossato un piumino color senape abbinato a pantaloni cargo e sandali neri, completando il look con una mini Birkin rosa di Hermès. Tony, dal canto suo, ha optato per pantaloni oversize nei toni del senape e un bomber in pelle camouflage, con una vistosa catena al collo che ha catturato l’attenzione.

Difesa del fidanzato e polemiche

Durante un’intervista a La Repubblica, Giulia ha difeso il suo fidanzato dalle polemiche che lo hanno coinvolto in passato, in particolare riguardo alla sua esclusione dal concerto di Capodanno a Roma. “Ancora sto cercando di capire bene perché sia stato proprio lui ad essere messo in croce per i suoi testi”, ha dichiarato, sottolineando che il linguaggio utilizzato nella musica rap è sempre stato controverso. Giulia ha elogiato Tony, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda, descrivendolo come una persona dolce e premurosa, capace di trasmettere valori positivi attraverso la sua musica.

Progetti futuri e desideri di maternità

Riguardo a un possibile futuro insieme, Giulia ha affermato di non avere fretta di diventare madre, ma ha riconosciuto che l’orologio biologico è un fattore da considerare. “Certo ad un certo punto l’orologio biologico conta e anche lì non bisogna trascurarlo”, ha detto, aggiungendo che un figlio arriverà quando sarà il momento giusto. La coppia sembra essere molto affiatata e pronta ad affrontare insieme le sfide della vita, senza però affrettare i tempi.