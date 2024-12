Un gioiello che parla d’amore

Giulia De Lellis, influencer e icona di stile, ha recentemente attirato l’attenzione dei media con un anello che non passa inosservato. Questo prezioso gioiello, un solitario con un diamante di 2,50 carati, è stato regalato dal suo fidanzato Tony Effe, noto trapper e artista. Realizzato in oro bianco 18 carati, l’anello rappresenta non solo un simbolo d’amore, ma anche un investimento significativo, con un valore che può variare tra 9.000 e 30.000 euro, a seconda della purezza della pietra.

Un amore discreto

Nonostante la sua vita sia sotto i riflettori, Giulia ha scelto di mantenere la sua relazione con Tony Effe piuttosto riservata. In un’intervista, ha dichiarato di preferire vivere il loro rapporto lontano dai clamori mediatici. “Non parlo del nostro rapporto, ma semplicemente perché lo stiamo tenendo per noi. C’è da viversi e basta”, ha affermato, sottolineando l’importanza di mantenere alcuni aspetti della vita privata al di fuori della vista pubblica.

Il significato dell’anello

Il gioiello indossato da Giulia non è solo un accessorio di moda, ma un vero e proprio simbolo di un legame profondo. La scelta di un diamante così prezioso da parte di Tony Effe dimostra quanto tenga alla sua compagna. Giulia ha anche rivelato di apprezzare il fatto che il suo fidanzato sia una persona riservata, capace di rivelarsi solo a pochi. “Lo trovo meraviglioso. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi”, ha aggiunto, evidenziando la bellezza della loro connessione.

Un trend tra le celebrità

L’anello di Giulia De Lellis non è solo un pezzo unico, ma rappresenta anche una tendenza crescente tra le celebrità. Sempre più vip scelgono gioielli personalizzati e di alta qualità, realizzati da artigiani rinomati. Alessandro Bernini, il gioielliere che ha creato l’anello, è diventato un nome di riferimento nel settore, attirando l’attenzione di molti volti noti, tra cui Fedez. Questo fenomeno non solo sottolinea l’importanza del lusso nella cultura pop, ma anche il desiderio di esprimere sentimenti attraverso oggetti unici e significativi.