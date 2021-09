Giucas Casella è un illusionista italiano, diventato famoso grazie alle numerose ospitate in televisione. Ha partecipato due volte a L’Isola dei Famosi, facendo breccia nel cuore dei telespettatori per la sua estrema semplicità. Cosa sappiamo sul suo conto?

Giucas Casella: chi è?

Classe 1949, Giucas Casella, all’anagrafe Giuseppe Casella, nasce il 15 novembre a Termini Merese, in provincia di Palermo. Fin da bambino manifesta particolari doti: a soli 6 anni, ad esempio, cade in un pozzo e riesce a guidare sua madre sordomuta da lui con la sola “forza del pensiero“. Il padre, preoccupato per questo suo ‘potere’, lo porta dal parroco del Paese. Quest’ultimo, però, lo rassicura: il figlio non è posseduto da nessuna entità demoniaca.

Non a caso, quando compie 14 anni, gli dà la possibilità di esibirsi per la prima volta nel salone della parrocchia. Da quel momento, Giucas decide di intraprendere la carriera di illusionista e, pian piano, diventa quel volto televisivo che tutti noi conosciamo.

Chi è Giucas Casella: la carriera

Casella inizia a viaggiare in tutta Italia, proponendo i suoi spettacoli di ‘magia’. La svolta arriva una sera, quando si esibisce al Teatro Bagaglino di Roma.

Tra i presenti in sala c’è anche Pippo Baudo, siciliano come lui, che lo ingaggia per Domenica In. Siamo nel 1980 e la carriera di Giucas spicca il volo. Dopo questa prima esperienza televisiva, prende parte a molti programmi, sia Rai che Mediaset. Nel 2004 partecipa al reality Il Ristorante, condotto da Antonella Clerici, mentre nel 2008 diventa naufrago de L’Isola dei Famosi, ma abbandona il programma a causa di un malore. Nel 2018 ci riprova e parte nuovamente per il reality honduregno, ma è costretto a tornare in Italia dopo sole 6 settimane per nuovi problemi di salute. Infine, nel 2021 accetta di diventare concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Giucas Casella, chi è: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Giucas è sposato con Valeria Perilli, nota doppiatrice italiana. Casella ha anche un figlio di nome James, dottore in Medicina, nato nel 1986. Nato nel corso di una sua relazione extraconiugale con una modella di nome Carol, il ragazzo è stato cresciuto dalla moglie dell’illusionista. In una intervista rilasciata a Domenica In, infatti, la Perilli ha dichiarato:

“Giucas mi raccontò questa scappatella. Lo fece, credo, anche in parte per provocare la mia gelosia. Ho accettato il figlio di Giucas, ma sono stata ben ripagata, tutte le madri vorrebbero un figlio come James”.

Casella, invece, ha raccontato di aver fatto il test del Dna sul figlio dietro consiglio di Pippo Baudo. “James è nato da un non amore, la mamma è una donna stupenda, ma non l’amavo. Lei era innamorata e io no. Appena ho ricevuto la notizia sono rimasto esterrefatto. Mi confidai con Pippo Baudo e lui mi consigliò di fare il Dna perché lei era straniera, inglese e poteva pure non essere mio figlio. Il Dna ha confermato la mia paternità“, ha ammesso Giucas nel corso di un’ospitata a Verissimo.