La prima puntata de Il Collegio 7 è andata in onda martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2 e ci ha dato modo di conoscere e vedere come si comportano i ragazzi all’interno del Convitto Nazionale Regina Madre. Le classi sono due, A e B e troviamo ragazzi di diverse età e con diversi caratteri.

Questi verranno catapultati nel 1958 e dovranno studiare le materie che venivano trattate in quell’anno tra cui matematica e fisica. Il professore chiamato per questa edizione è Giovanni Belli. Cosa sappiamo su di lui?

Giovanni Belli: chi è?

Giovanni Belli è il nuovo professore di matematica e fisica della settima edizione de Il Collegio. Dei suoi dati anagrafici non si sa nulla ma sappiamo che vive a Milano. Ha due figli, un maschio e una femmina.

Ha preso il diploma GETA all’Università del Sacro Cuore e si è laureato in Scienze Politiche. Ha una lunga carriera. Ha lavorato come dipendente a Banca Mediolanum come responsabile al servizio attuario dei prodotti. Successivamente prende servizio da ERGO Group AG come analista e questa posizione l’ha mantenuta anche in Aviva. Per otto anni è stato funzionario al Cnp Vita s.p.a. La figura dell’insegnante di matematica l’ha ricoperta all’AFOL Metropolitana e all’ IAL Lombardia srl Impresa Sociale.

Giovanni Belli è stato chiamato in tv per prendere parte del cast de Il Collegio 7 come professore di matematica e fisica.

Giovanni Belli è il nuovo professore di matematica e fisica che ha sostituito il professore Petelocchio delle scorse edizioni. L’insegnante sostiene di possedere la capacità di coinvolgere, motivare e aiutare i suoi alunni in modo tale da far apprezzare le proprie materie. L’ambientazione di quest’anno è il 1958, anno di grandi cambiamenti che hanno visto protagonista il nostro Paese. Le materie che venivano studiate in quegli anni sono differenti da quelle che vengono trattate oggi. Quali sono? Matematica e fisica, francese, storia e geografia, disegno ed educazione artistica, canto, dattilografia, laboratorio ed educazione fisica. Ci saranno quindi dei nuovi professori. Chi? Troveremo Marie France Baron, Beatrice Fumagalli, Guido Airoldi, Alberto Zanetti, Annalisa Bufacchi e Mauro Simonetti. Gli alunni dovranno studiare, prendere parte alle lezioni e rispettare le regole. A controllarli ci saranno i due sorveglianti: Lucia Gravante e Matteo Caremoli. Tutto ciò che succede nel Collegio verrà raccontato dalla voce narrante.