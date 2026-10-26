Giorgia racconta in tv della proposta ricevuta da Emanuel Lo: «Ho detto certo», ma i preparativi non sono mai partiti e le nozze non sono arrivate.

Durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda il 25 ottobre 2026 su NOVE e in streaming su discovery+ la cantante Giorgia, 55 anni, ha affrontato con tono tra il serio e il divertito un ricordo privato: la proposta di matrimonio ricevuta da Emanuel Lo, oggi 47enne e suo compagno da 22 anni. La coppia è genitore di Samuel, che ha 16 anni, e la cantante ha confermato in diretta di aver risposto subito «Ho detto certo», pur spiegando poi perché quelle nozze non si sono mai celebrate.

La proposta pronunciata e il racconto in studio

Nel dialogo con il conduttore, Giorgia ha ricordato che la proposta è avvenuta diversi anni fa, e che la sua reazione è stata immediata: «Ho detto certo». L’aneddoto è emerso tra battute e qualche momento di commozione: «Ci siamo commossi, è stata una cosa molto…», ha aggiunto la cantante, citando la sensazione del momento. Il conduttore ha scherzato sul tempo trascorso ricordando che la proposta risale a circa 16 anni fa; la cantante, divertita, ha ammesso di avere difficoltà a ricordare esattamente la sequenza degli avvenimenti e ha replicato con naturalezza «Non so niente! Ma perché non mi ricordo niente? 16 anni!».

Il senso della risposta e l’uso dell’imperfetto

Nel botta e risposta con il presentatore è emersa anche una piccola osservazione linguistica: Giorgia ha parlato d’amore usando l’imperfetto – «Ci amavamo moltissimo» – suscitando la pronta battuta del conduttore che ha invitato a non usare l’imperfetto. La cantante ha subito corretto il tono con ironia, precisando che l’affetto tra lei ed Emanuel c’è ancora: «Anche adesso, spero!».

Perché il matrimonio non è stato organizzato

Nonostante il sì, Giorgia ha spiegato che il problema è stato la mancanza di organizzazione: né lei né Emanuel si sono dedicati ai preparativi e nessuno è stato incaricato di farlo. «Il problema è che poi io non ho organizzato», ha detto, aggiungendo che entrambi erano presi dai loro impegni e così «nessuno ha detto ‘allora, la chiesa, le cose, il momento…’». Questo vuoto pratico ha fatto sì che i fiori d’arancio restassero una proposta senza seguito, mentre la loro famiglia ha continuato la vita quotidiana insieme, anche come genitori di Samuel, oggi 16 anni.

La scaramanzia e il possibile futuro

Alla domanda se la situazione potesse rimanere così per sempre, Giorgia ha risposto con una nota di cautela: «Non lo so, adesso poi ci sembra pure un po’ scaramantico». Ha spiegato di avere un sottile timore che organizzare le nozze possa portare sfortuna, confermando però che nulla di definitivo è stato deciso. Il racconto ha lasciato in sospeso la possibilità di un futuro cambio di programma, ma ha soprattutto mostrato la spontaneità con cui la coppia ha gestito una proposta che non si è trasformata in matrimonio formale.

La presenza di Giorgia in trasmissione è stata anche l’occasione per parlare della sua attività artistica: la cantante ha citato la nuova versione del suo album, G+1, già certificato Disco d’Oro, e il suo impegno alla guida della nuova edizione di X Factor. L’intervento in studio ha alternato toni personali e professionali, mettendo in rilievo sia il racconto privato della proposta sia i suoi progetti musicali e televisivi.

Il contesto della puntata del 25 ottobre 2026

La serata del 25 ottobre 2026, trasmessa dalle 19.30, ha visto la partecipazione di diversi ospiti dal mondo della cultura e dello spettacolo, con interventi che spaziavano dal cinema alla filosofia. Oltre a Giorgia, erano presenti nomi come Charlotte Casiraghi, Gino Cecchettin e Teo Teocoli, e la scaletta includeva momenti dedicati a nuovi film e saggi, testimonianze personali e spazi comici. La combinazione di interviste di contenuto e passaggi più leggeri ha reso la puntata un mix di informazione e intrattenimento.

Nel complesso, il racconto di Giorgia ha offerto uno sguardo intimo su un episodio privato trasformato in aneddoto televisivo: la proposta ricevuta da Emanuel Lo, il sì pronunciato senza esitazione e la serie di circostanze pratiche che hanno impedito alle nozze di concretizzarsi, lasciando spazio a ironia, scaramanzia e alla quotidianità di una coppia che continua a convivere con il proprio passato e i propri progetti professionali.