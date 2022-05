Scopriamo il percorso di Gianrico Carofiglio, scrittore italiano che negli ultimi anni ha ottenuto grande successo nella narrativa.

Chi è Gianrico Carofiglio

Gianrico Carofiglio, nato a Bari il 30 maggio 1961, è uno scrittore nonchè ex magistrato ed ex politico italiano.

Cresce nel capoluogo pugliese insieme alla madre Enza Buono e il padre Francesco Carofiglio, illustratore e scrittore come la madre.

Il giovane, cresciuto quindi in un ambiente di cultura, si iscrive al liceo classico e una volta diplomato frequenta la facoltà di giurisprudenza. Nel corso degli anni diventa pubblico ministero, specializzandosi in criminalità organizzata.

L’esordio di Gianrico Carofiglio

Nel 2007 diventa consulente della commissione parlamentare antimafia e dall’anno successivo si inserisce in politica come senatore della Repubblica nel PD.

Poco prima di esordire in politica scrive un libro dal titolo “Testimone inconsapevole” e dalì prosegue la carriera con numerosi romanzi come “Ad occhi chiusi”, “Ragionevoli dubbi” e molti altri.

Tra questi si ricordano nello specifico “Una notte a Bari” e “La misura del tempo” che diventano finalisti del Premio Strega nel 2012 il primo, e nel 2020 il secondo. Carofiglio scrive anche racconti e saggi, ma rimane noto principalemente per le opere di narrativa.

Gianrico Carofiglio tra scrittura e vita privata

Scrive infatti “Il passato è una terra straniera”, un romanzo che ha ispirato l’omonimo film di Daniele Vicari con Michele Riondino e il grande Elio Germano. Note anche alcune raccolte di racconti come “Non esiste saggezza” o “Passeggeri notturni”.

I suoi libri vendono oltre sei milioni di copie e vengono tradotti in 28 lingue dimostrando il successo dello scrittore in tutto il mondo. Gianrico Carofiglio nel 2022 è inoltre professore a contratto per l’Università di Bologna.

Per quanto riguarda la sua vita privata invece di lui si sa che vive a Bari insieme alla moglie Francesca Pirrelli, magistrata con cui ha messo al mondo i suoi due figli e che è un grande appassionato di karate.