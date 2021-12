Gianluca Colucci, in arte Fru, è un attore e comico nato a Napoli il 13 novembre 1995. Dal 2016 fa parte del gruppo comico The Jackal nato a Napoli nel 2005, grazie al quale si è fatto conoscere al grande pubblico e ha preso parte a film e serie tv in qualità di attore.

Conosciamolo meglio.

Chi è Gianluca Colucci

Gianluca Colucci è nato il 13 novembre 1995 a Napoli. Conosciuto da tutti con il suo nome d’arte, Fru, fa parte del gruppo comico The Jackal dal 2016. Si è diplomato con il massimo dei voti all’Istituto Archimede di Ponticelli. Gianluca, appassionato di musica ed ex bassista, ha studiato al conservatorio e ama moltissimo i Red Hot Chili Peppers.

Gianluca ha iniziato facendo video sul web, finché il gruppo comico dei The Jackal non si è accorto di lui.

All’interno dei The Jackal si è distinto per la sua simpatia. Il suo percorso professionale nei The Jackal lo ha visto prendere parte al film Addio fottuti musi verdi, del 2017. Nel corso della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, inoltre, ha vestito i panni di Pierfrancesco Favino e ha dato vita al tormentone “GNIGNI”. Nel 2020 entrare a far parte del cast della serie televisiva di Netflix, in collaborazione con i The Jackal: Generazione 56K.

Nello stesso anno ha fatto inoltre parte del cast di una puntata di Don Matteo insieme al collega Ciro Priello. Nel 2021, partecipa come concorrente nel nuovo comedy show italiano Amazon Original condotto da Fedez e Mara Maionchi, LOL: Chi ride è fuori.

Gianluca Colucci su Instagram

Gianluca ha un profilo Instagram, nel quale si presenta, come è nel suo stile, in modo ironico dicendo: “Sono nato nel 1995 e non è un caso che il mondo da allora sia peggiorato”. Nelle foto postate sui social non si riesce a scoprire molto della sua vita privata e, quindi, non si sa se attualmente è impegnato o meno. Quello che, quindi, si può dire è che, nonostante il suo modo di fare ironico e dissacrante, Gianluca Colucci è un ragazzo molto riservato.

Gianluca Colucci a Pechino Express

Gianluca parteciperà a Pechino Express 2022 insieme ad Aurora Leone, sua collega nel gruppo dei The Jackal; insieme firmano la coppia de “Gli Sciacalli“. La curiosità più grande sarà, quindi, quella di scoprire se Gianluca sarà davvero spietato come suggerisce il nome della coppia oppure no! Si adatterà, inoltre, alle difficoltà del lungo viaggio che lo attende? L’ironia è, certo, la sua grande dote e potrà essere anche un’arma importante a suo favore, potrà aiutarlo a superare i momenti complicati che arriveranno e anche a giocare di astuzia nella competizione.

L’edizione 2022 di Pechino Express è confermata così come è confermato il nome del suo, ormai storico, conduttore e cioè Costantino della Gherardesca. L’unica grande novità di rilievo è quella legata alla rete su cui andrà in onda. Non sarà, infatti, più trasmesso sulla RAI, ma sul Canale Uno di Sky e in streaming su Now. Per il resto, il programma si conferma come il reality “on the road” più suggestivo di sempre. Le 10 coppie che partecipano a Pechino Express 2022 si muoveranno, infatti, lungo un percorso davvero molto affascinante. Si tratta de “La rotta dei Sultani” e prevede tappe che li porteranno a viaggiare dalla Turchia all’Uzbekistan, alla Giordania e fino agli Emirati Arabi.

Tra le tappe a cui dovranno arrivare, ad esempio, ci sono luoghi bellissimi come Petra, la mitica città in Giordania scavata nella rocca, oppure città come la super moderna Dubai.