Giada Scognamillo sarà uno dei volti che vedremo all’interno del programma per giovani, Il Collegio 7. Il programma inizierà il 18 ottobre 2022 e andrà in onda settimanalmente tutti i martedì su Rai 1.

Giada Scognamillo: chi è?

Giada Scognamillo ha 17 anni e viene da Genova.

Giada pur avendo l’aspetto di una principessa, nascondo un animo da bad girl. Ha la faccia da brava ragazza ma fa delle cose un po’ pazze. Il rapporto con i suoi genitori è un po’ altalenante, soprattutto quello con il padre. Non parla con lui da 6 mesi. Hanno litigato e lui l’ha cacciata di casa. Il padre sostiene di averle dato un input in questo modo in realtà li ha solo allontanati.

Ama la ginnastica ritmica e la insegna anche alle bambine piccole. Viene corteggiata dai ragazzi ma lei tende ad annoiarsi subito perciò non riesce a tenersene uno. Sarà un’allieva de Il Collegio 7. La mamma si augura che lei possa darsi una calmata e che riescano a capire come prenderla e metterla in riga.

La nuova edizione de Il Collegio 7 verrà mandata in onda su Rai 1 dal 18 ottobre 2022. L’appuntamento è settimanale tranne per la prima settimana in cui la seconda puntata verrà trasmessa mercoledì 19 ottobre 2022.Ci saranno delle novità: i professori cambiano e così anche le materie, la voce narrante sarà quella di un altro personaggio televisivo conosciuto e molto amato. Chi? Gli alunni sono stati scelti e le selezioni possono essere guardate dal 27 settembre 2022. Sono in venti: 11 maschi e 9 femmine. Conosciamo già i loro nomi: Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli, Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius e Alessia Abruscia. Per questa edizione è stata scelta una nuova ambientazione: il 1958, anno di grandi cambiamenti che hanno segnato il nostro Paese. I ragazzi devono riuscire a prendere la licenza media, a rispettare le regole e i loro compagni. Ci riusciranno?