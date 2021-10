Nella scuola di Amici c’è posto anche per un autodidatta. Giacomo Vianello, aspirante cantante, ha convinto i professori, in particolare Rudy Zerbi conquistandosi ufficialmente un posto nel talent show di Canale 5.

Chi è Giacomo Vianello

Giacomo Vianello nasce nel 1998 a Mestre, un piccolo centro a pochi minuti da Venezia.

Attualmente però abita a Marghera e studia al Cfp Berna.

I suoi genitori si lasciano quando lui era ancora piccolissimo e attualmente Giacomo vive con la madre. Il rapporto con suo padre, come affermato proprio dal ragazzo, non è buono. Lo reputa quasi più un conoscente, infatti si vedono poco a causa di vecchi problemi e di vecchie incomprensioni.

Giacomo ha lavorato come stagionale in un parco acquatico e non ha mai studiato canto.

Tuttavia, è proprio cantando che riesce ad esprimersi meglio.

Il canto e Amici 21

Questa passione lo porta a fare un tentativo per entrare ad Amici 21. Nella scheda di presentazione letta da Maria de Filippi Giacomo presenta in tutta onestà la sua personalità ed il suo carattere. Si definisce una persona sensibile e particolarmente permaloso tanto da non sopportare molto bene gli scherzi. Dice di essere piuttosto timido all’inizio di una nuova avventura o di una nuova conoscenza ma poi, quando capisce di sentirsi bene e a suo agio si lascia completamente andare senza problemi.

Odia la falsità e le cose non dette, le mezze verità, forse proprio per le sue vicende familiari. Un’altra cosa inconcepibile per Giacomo sono i tradimenti di qualsiasi genere, in amore, in amicizia o al lavoro.

Ciò che l’ha spinto a voler partecipare al talent è proprio perché il canto è la sua passione più grande. Grazie ad essa riesce ad esprimere veramente i suoi sentimenti ed i suoi pensieri, e lo fa in modo del tutto naturale e spontaneo. Cosa che invece, a parole, gli verrebbe difficile. Quello che ha appreso di tale disciplina, però, è solo frutto del suo studio personale da autodidatta.

La conquista del banco

Per ottenere il banco nella scuola di Amici Giacomo ha dovuto faticare non poco. Durante l’esibizione che gli sarebbe valso il posto la professoressa Anna Pettinelli lo ferma pressoché subito. Ritiene che le doti canore di Giacomo non sia di suo personale gusto e che non è pronto per affrontare un percorso così complesso come quello di Amici.

Rudy Zerbi però interviene e lascia proseguire Giacomo. A fine performance, Zerbi lo sceglie ma la maglia è sospesa e non ufficiale. Vuole prendersi del tempo per studiare più a fondo la voce di Giacomo e le sue capacità. Inoltre, una sola canzone non basta, in questo caso, al professor Zerbi per decidere e lo vuole rivedere con maggiore tranquillità.

Per poter avere ufficialmente la maglia, oltretutto, Giacomo deve poi superare una sfida con altri aspiranti allievi. Lo sfidante è Kandy, ma Giacomo lo batte e diventa così ufficialmente un nuovo alunno della classe di Amici 21.