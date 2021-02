Insieme a Massimiliano Mollicone, il nuovo tronista di Uomini e Donne è Giacomo Czerny: scopriamo qui di seguito chi è, tra vita, lavoro e curiosità.

Chi è Giacomo Czerny: vita e lavoro

Classe 1995, Giacomo Czerny nasce a Sarzana in provincia di La Spezia, in Liguria.

Come per Massimiliano Mollicone, anche di lui non si sa molto riguardo alla sua infanzia e alla sua vita privata. Sappiamo però che ha frequentato il liceo scientifico T. Parentucelli nella sua città d’origine e lavora attualmente come videomaker. Da sempre infatti ha la passione per i video e per il cinema, passioni che ha riunito e sintetizzato nel suo lavoro di videomaker. Lavora presso l’azienda SrMultimedia a La Spezia, una società che si occupa di realizzare video e filmati per eventi di ogni tipo, privati, aziendali e pubblicitari.

Ma il suo vero talento è realizzare video per spot e matrimoni.

Le passioni di Giacomo

Ciò che però appassiona più di tutto il nuovo tronista Giacomo Czerny è raccontare le emozioni e i sentimenti che animano le persone.

Attraverso la camera lo può fare, catturando l’essenza del momento e conservandola per sempre. Oltre a questo, ama viaggiare e conoscere nuovi posti, nuove persone e nuove culture. Come riporta lui stesso, la sete di conoscenza è una necessità, la sua più fedele compagna che gli sta accanto sempre, motivandolo a migliorarsi sempre più. Ma non è finita qui: il nuovo tronista di Uomini e Donne ha una personalità eclettica. Alle sue passioni di video, cinema, viaggi, bisogna aggiungere anche quella per la musica. Nel tempo libero suona infatti la chitarra. Ha diversi tatuaggi che rappresentano tutte le tappe fondamentali e più importanti della sua vita.

Amicizia e amore

Per quanto riguarda le amicizie, Giacomo si definisce un amico leale, sincero e fedele. Ha tanti cari amici su cui può contare, che gli sono stati vicini e sarebbero pronti in ogni momento a sostenerlo e supportarlo per qualsiasi cosa. Invece, per quanto riguarda l’amore, dichiara di essere stato fortunato e sfortunato allo stesso tempo. Si è innamorato solo una volta di una ragazza per cui ha letteralmente perso la testa ma per cui è anche stato molto male. Per lui è stata un’esperienza felice e tosta insieme.

A Uomini e Donne, si augura di trovare una ragazza di cui potersi innamorare. In una donna, lui ricerca la semplicità, cosa però rara e difficile da trovare al giorno d’oggi.

Curiosità su Giacomo

Nonostante Giacomo non sia un volto noto in televisione, è molto attivo sui social. Su Instagram lo seguono quasi 10 mila persone e sicuramente i follower saranno destinati a crescere in poco tempo, vista la sua partecipazione come nuovo tronista a Uomini e Donne. Nel video di presentazione, Giacomo si definisce un ragazzo timido ma socievole: sì due termini che insieme vanno in contrasto, ma alla fine lui è questo. Un contrasto che vive di contrasti. Poi, ama discutere per approfondire, cambiare punto di vista e migliorarsi. E infine, come abbiamo detto prima, ama viaggiare e per lavoro ha girato diverse località italiane.