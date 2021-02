Sguardo profondo e scatti da modello professionista: questa è la prima impressione se si guardano delle foto di Massimiliano Mollicone, il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ma in realtà nasconde alle spalle un passato difficile e triste, scopriamo qui di seguito chi è.

Chi è Massimiliano Mollicone: vita e lavoro

Classe 2000, Massimiliano Mollicone ha 20 anni e viene da Anzio, in provincia di Roma, ma vive a Nettuno. Riguardo alla sua infanzia e alla sua vita in generale, non si sa molto. Ma nel suo video di presentazione per entrare a Uomini e Donne, ha raccontato delle verità un po’ difficili e tristi. Ha parlato dell’abbandono di suo padre che, quando lui aveva solo 13 anni, se n’è andato di casa, lasciando soli lui, la madre e la sorella.

Da quel momento, la vita di Massimiliano è cambiata totalmente. Come riporta lui stesso “il frigo prima era pieno, poi dopo è iniziato a diventare vuoto”. Per questo motivo, ha fatto anche la fila alla Caritas per chiedere un pasto caldo per lui e i suoi cari. E soprattutto ha iniziato a lavorare fin da giovanissimo.

Infatti, mentre frequenta l’ITIS Luigi Trafelli di Nettuno, comincia ad aiutare nel lavoro lo zio, per portare a casa qualche soldo per pagare le spese.

All’età di 16 anni, è già un grande lavoratore e si divide tra il lavoro di muratore, barista e quello di cameriere. Inizia solo più tardi a lavorare anche come carrozziere per arrotondare un po’ lo stipendio e creare una stabilità economica.

Da muratore a modello

Tutti sicuramente, guardando le foto di Massimiliano su Instagram, avranno pensato ad un’unica cosa. Bel ragazzo, biondo, con gli occhi azzurri, con un fisico invidiabile, un vero modello professionista. Ma invece non è così, o per lo meno non è solo questo. Come abbiamo appena detto, fin dalla più tenera età, è dovuto crescere e maturare in fretta, per far fronte alle difficoltà economiche e aiutare la famiglia. Si è perso quindi diverse cose belle che la giovinezza di solito ti impone di vivere.

Ma nonostante tutto, come lui stesso riconosce, i nonni sono stati una presenza assidua nella sua vita e in quella di sua madre e della sorella. Li hanno aiutati e li hanno ospitati per tantissimi anni. Sono la loro forza più grande, impossibile da ripagare.

Oltre alla presenza dei nonni e ai diversi lavori che ha sempre svolto, Massimiliano è anche un modello. Saltuariamente infatti lavora nel mondo della moda. Possiamo notare i bellissimi scatti che si susseguono l’uno dopo l’altro sulla sua pagina Instagram:

Ha anche partecipato al concorso The Look Of The Year sezione Modelli nell’edizione del 2019 classificandosi al primo posto, quindi come vincitore, per la regione Lazio.

Curiosità e vita amorosa

Nonostante la giovane età, Massimiliano Mollicone è un ragazzo molto maturo che ne ha viste tante nella sua vita. Ma per ora le uniche donne della sua vita sono la madre e la sorella, che ha aiutato economicamente anche durante la gravidanza, avuta molto presto. Suo nipote, che vediamo raffigurato in foto e stories su Instagram, è la sua ragione di vita, il suo orgoglio più grande. Come lui stesso ha riportato, gli piace infatti trascorrere il suo tempo libero con il bambino. Per quanto riguarda invece le sue passioni, ama i viaggi e la fotografia.

Speriamo che a Uomini e Donne possa trovare una ragazza onesta che lo renda felice e che gli permetta di sognare un po’ come prima gli è stato negato.