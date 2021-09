Il velluto è il must have in assoluto per le stagioni fredde, che sia su gonne, pantaloni o addirittura scarpe, è impossibile non averlo nel nostro guardaroba. Elegante, caldo quanto basta e morbido al tatto è uno dei tessuti più utilizzati per le giacche in questa stagione.

Quelle per l’autunno 2021 seguono le tendenze di una moda unisex e decisamente fuori dagli schemi. Scopriamo quindi quali sono i modelli più gettonati.

Giacche di velluto per l’autunno 2021

Lisce, a coste, in tinta unita o in alcuni casi anche stampate. Di giacche in velluto ne esistono davvero di tutti i tipi, cosa che permette di giocare con tantissimi accostamenti creando outfit sempre ricercati e alla moda.

Quelle di tendenza per l’autunno 2021 non sono da meno e sono pronte a soddisfare tutti i gusti.

Tra famosissime passerelle ed eventi internazionali, uno su tutti il MET Gala 2021, abbiamo già avuto occasione di vedere che tra i dettami della moda di questa stagione ci sono sicuramente “sorprendere” e “includere”. Tagli stravaganti che calzano a pennello sia su corpi maschili sia su corpo femminili, colori sgargianti ed abbinamenti per nulla scontati.

Ma quindi quali sono le giacche che fanno tendenza? Scopriamolo!

Giacche di velluto per l’autunno 2021: i completi

Alcuni modelli sono così iconici da ritornare ciclicamente ed essere sempre di tendenza. Come la giacca in velluto di Saint Laurent qui indossata da Timothee Chalamet ai BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) nel 2018. La giacca fa parte di un elegante quanto moderno smoking in velluto nero tipicamente maschile con revers a lancia e chiusura ad un bottone, ma che sorprende se indossata da un corpo femminile.

Anche Bella Freud propone il suo particolare smoking in velluto di colore blu scuro ed anche in questo caso ovviamente, la giacca, non troppo impegnativa, si può indossare separatamente. Da provare con un jeans a zampa di elefante, e una camicia con fantasia che tra i dettagli riprenda anche la tonalità della giacca, per un look anni ’70.

Giacche di velluto per l’autunno 2021: i colori dell’autunno

Da Blazé Milano c’è l’imbarazzo della scelta ed è possibile trovare giacche in velluto di ogni colore e fantasia. A rendere questo marchio molto particolare ed inconfondibile è lo stesso taglio dei blazer: tutti con spalline imbottite e le tasche sui fianchi a forma di U rovesciata. Per l’autunno, immancabile il classico ed intramontabile velluto a coste color beige.

Tra i tantissimi colori e modelli proposti da Gucci per l’autunno 2021, anche questa giacca in velluto color verde smeraldo con bordi di qualche tono più chiari. Questo pezzo fa parte della collezione “Gucci Aria”, che celebra i 100 anni del brand.

Se l’obiettivo è quello di non passare inosservati, nulla nell’outfit scelto deve essere anonimo, neanche il capospalla. Prada lo sa e lancia la sua versione di giacca di velluto lunga, a coste e di colore giallo che al contrario di quanto si possa pensare non è riservato solo alle stagioni calde, ma è anche una delle sfumature che prendono le foglie del manto autunnale. Le maniche sono a tre quarti, a sbuffo, arricciate sul fondo e polsini ampi.