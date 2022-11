Durante l’ultima diretta del GF Vip Nikita Pelizon (la favorita di questa settimana) ha deciso di salvare Antonella Fiordelisi e non Pamela Prati. L’ex stella del Bagaglino, per tutta risposta, è andata su tutte le furie.

Pamela Prati contro Nikita Pelizon

Durante questa settima edizione del GF Vip le donne presenti all’interno della Casa hanno mostrato una certa diffidenza verso Pamela Prati e il comportamento da vittima della showgirl non è bastato a farle stringere amicizie forti con gli altri concorrenti. Forse proprio per questi motivi Nikita Pelizon ha preferito (in quanto favorita) salvare Antonelal Fiordelisi da una nomination piuttosto che l’ex Stella del Bagaglino, e infatti Pamela Prati è andata su tutte le furie.

“Mi auguro di uscire, ormai tanto sono vecchia, sono un monumento, ho 100 anni”, ha sbottato contro Nikita, e ancora: “Io mi sento una 20enne, i giovani mi chiamano e mi dicono ‘Insegnami la vita’, per me è la soddisfazione più grande” (…) “Io e te possiamo farci buongiorno e buonasera, ma siamo incompatibili.

Io sono una donna, tu sei una bambina”.

Nikita Pelizon, per tutta risposta, le ha detto: “Di Antonella mi piace la sua naturalezza. Pamela non mi è piaciuta. Se mi reputi una bambina, mi aspetto che da persona adulta le cose me le dici e me le spieghi, invece rifiuti di parlarmi”.

In tanti, dopo quanto accaduto, si chiedono se Pamela Prati lascerà presto il programma tv e, soprattutto, se ci saranno ulteriori sviluppi sul caso di Mark Caltagirone (di cui è tornata a parlare ampiamente durante questa sua avventura all’interno del programma).