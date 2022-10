Ospite di Francesca Fialdini nel programma Da Noi a Ruota Libera, Valeria Marini ha parlato di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone, tornato in auge con la sua partecipazione al GF Vip.

Concorrente di Tale e Quale Show, Valeria Marini sta regalando ai telespettatori imitazioni al limite del trash. Ospite di Da Noi a Ruota Libera, oltre a parlare della sua avventura nello show di Carlo Conti, ha risposto alle domande su Pamela Prati e il ritorno del caso Mark Caltagirone. L’ex primadonna del Bagaglino ha candidamente ammesso di essere stata una delle poche Vip, se non l’unica, a rimanere vicino alla showgirl sarda in quel periodo.

Valeria non ha alcun dubbio: Pamela è vittima di una truffa.

Valeria ha dichiarato:

“Del periodo di Mark Caltagirone sono stata l’unica ad aver fatto dichiarazioni a suo favore e l’ho aiutata. Perché io avevo capito che lei era rimasta incastrata in una cosa paradossale. E anche quando l’ho rivista, tutti si allontanavano. Perché poi sai che il nostro ambiente è così falso. Ma alla fine cosa aveva fatto di male lei? Io le sono stata vicino, se le chiedono questo lei sicuro lo dice. Poi era giusto starle accanto. E sono molto contenta è riuscita a ritrovare un equilibrio, in primis per lei stessa. Perché ha subito una cosa… ha anche sbagliato magari”.