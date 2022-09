GF Vip: le docce hot delle concorrenti

Nella casa del Grande Fratello Vip le concorrenti del reality show si sono concesse le loro prime docce a favore di telecamera e, ovviamente, hanno attirato l’attenzione dei fan dei social.

Le docce hot al GF Vip

Dopo aver iniziato ad ambientarsi alla convivenza forzata del GF Vip, le concorrenti del reality show si sono concesse la loro prima doccia a favore di telecamera e, ovviamente, le loro foto sono presto rimbalzate sui social.

Anche quest’anno non mancano delle grandi bellezze ad attirare l’attenzione del pubblico maschile e tra queste senza dubbio vi sono Antonella Fiordelisi, Sara Mancuso, Ginevra Lamborghini e Nikita Pelizon.

I fan del programma sono curiosi di sapere quali saranno i momenti piccanti di questa edizione e se sboccerà una nuova storia d’amore all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Per adesso sulla questione non è dato sapere di più ma sembra che quest’edizione andrà avanti per almeno 5 mesi (così come le due precedenti edizioni) e per cui è fuor di dubbio che, le sorprese al suo interno, non saranno poche. La precedente edizione del programma aveva visto trionfare Jessica Hailé Selassié e in tanti si chiedono chi sarà il vincitore di questa nuova, settima edizione.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.