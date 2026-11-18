Una chioma sana, lucida e folta è il regalo più desiderato: ecco i cofanetti hair più belli per Natale 2026.

Chi scrive la letterina a Babbo Natale ha quasi sempre in cima alla lista una chioma sana, lucida e folta. Per accontentarla, abbiamo raccolto una selezione di cofanetti per capelli pensati per il periodo natalizio, con referenze idratanti, purificanti e nutrienti, ma anche kit dedicati ai capelli colorati e ai capelli ricci.

Routine per capelli biondi, colorati e ricci

Il set Gisou Overnight Styling include tre maxi bigodini, una crema styling 5-in-1, un olio travel size e una pouch morbida, per ritrovare la piega già pronta al risveglio. Il cofanetto Kérastase Holidays Blond Absolu raccoglie tre prodotti full size della linea Blond Absolu, tra cui il balsamo senza risciacquo Cicaflash, pensato per i capelli biondi, naturali o decolorati.

Per chi ha la tinta, Wella Make It Last propone shampoo e balsamo full size con un conditioner senza risciacquo in formato da viaggio, mentre Matrix A Curl Can Dream offre shampoo, balsamo e gel ultraleggero full size per definire boccoli e onde. Milk_Shake Incredible Stardust è invece una crema termoprotettiva in edizione limitata, infusa di perle e microglitter, con due hair clip in omaggio.

Cofanetti per capelli sottili, danneggiati e lussuosi

Per i capelli fini, il kit Redken Acidic Grow Full System comprende shampoo, balsamo e siero full size, con l’obiettivo di purificare il cuoio capelluto e rendere la chioma più densa. Chi ha capelli sfibrati da trattamenti chimici e piastra può puntare su Aveda Gift of Radiance, che contiene shampoo e balsamo Botanical Repair da viaggio e l’olio Miraculous Oil in formato standard.

Tra le proposte più ricercate c’è Oribe Supershine, il cofanetto disegnato da Mathilde Herrero, con shampoo e balsamo da viaggio e il trattamento lucidante in formato standard. Shu Uemura Ashita Supreme si rivolge invece ai capelli che mostrano i segni del tempo, con estratti botanici lucidanti, rinforzanti e rivitalizzanti. Il set Olaplex Hydration Heroes associa lo shampoo N°4 travel size alla maschera idratante standard.

Kit pratici e formati da viaggio

Il cofanetto Gyada Cosmetics Strong&Go include shampoo da 100 ml e un gel rinforzante da 75 ml, arricchiti con spirulina e aloe, comodi da portare in viaggio o in palestra. Phytorelax Absolute Liss propone una routine alla cheratina con shampoo full size, maschera e crema styling deluxe, mentre Mulac Order: Good Hair unisce lo spray termoprotettore Styl’Heat, efficace fino a 220°, all’olio Huileberry 10.

Il set Beauty Works The Winter Glow Ritual raccoglie cinque referenze nutrienti e lucidanti, racchiuse in una pouch rossa. Infine, Davines OI Lux Set riunisce la linea best seller in una scatola di carta: quattro prodotti full size e un soufflé travel size, con disponibilità annunciata in arrivo.