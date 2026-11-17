Nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 9 Valeria Marini lascia la Casa e il pubblico decide chi salvare tra i nominati.

Lunedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la diciannovesima puntata del grande fratello Vip 9. La serata, condotta da Ilary Blasi, si è chiusa con le consuete nomination affidate al televoto del pubblico.

Eliminazioni di Megan Ria e Valeria Marini

Il televoto ha visto protagonisti Federica Morello, Megan Ria, Andreas Muller e Alessandro Varsi. Megan è stata la meno votata, con il 12,01%, e ha lasciato la Casa dopo aver baciato Varsi. Le percentuali complete vedevano Andreas Muller al 39,21%, Federica Morello al 36,69% e Alessandro Varsi al 12,09%.

Subito dopo si è svolto un televoto flash. I concorrenti sono stati divisi in due gruppi, ciascuno dei quali ha indicato un membro dell’altro schieramento. Ne sono usciti Federica Morello e Alessandro Varsi, che hanno sollevato un piramidale. Varsi ha trovato quello d’oro e ha scelto Valeria Marini da mandare al televoto. Con il 12,61% dei voti, la showgirl è stata eliminata. Federica Morello ha raccolto il 59,27%.

Le nomination della diciannovesima puntata

Federica Morello, la più votata al televoto flash, ha scelto Piera Meloni come primo nominato diretto. Nelle nomination palesi, Federica ha votato Varsi, Guendalina Tavassi ha puntato su Federica, Andreas Muller ha indicato Varsi perché volesse esporsi di più, mentre Piera Meloni, Marina La Rosa, Roncaccia e Varsi hanno nominato Federica Morello. Giulia Provvedi ha scelto Varsi.

I nominati sono Piera Meloni, Federica Morello e Alessandro Varsi. Uno di loro lascerà la Casa venerdì 20 novembre. Nella stessa puntata, Piera Meloni ha riabbracciato la madre Anna.