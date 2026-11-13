X Factor 2026: chi è uscito dal quarto Live e il clima teso in aula

Tre concorrenti abbandonano X Factor e i giudici scoppiano durante il quarto Live.

Giovedì 12 novembre lo spettacolo X Factor 2026 ha raggiunto il suo punto più teso: il quarto Live Show, soprannominato “Hell Factor”, ha visto tre eliminazioni in una sola puntata e una divergenza in aula che ha sorpreso il pubblico. La serata è iniziata con la cosiddetta Giostra, una sfida di minuti brevi in cui i concorrenti ripropongono brani già cantati nella stagione, per poi passare alla classica manche delle cover.

Il meccanismo della Giostra ha permesso di capire subito chi si è distinto. Tra i primi cinque con più voti troviamo i Mad-Dog, Giacomo Calò, Alex Fontana, Patrizia e Teo Bok, ma solo le performance successive hanno definito il destino dei candidati.

Le performance più incisive della Giostra e delle cover

Alex Fontana, appartenente al team di Jake La Furia, ha trasformato “Maggie M’Gill” dei Doors in un momento di puro magnetismo, conquistando l’applauso di Paola Iezzi. Patrizia, invece, ha recitato “And I Am Telling You I’m Not Going” con una potenza vocale che ha lasciato il pubblico senza fiato, dimostrando una sicurezza rara per una concorrente ancora in fase di crescita.

Giacomo Calò ha emozionato la platea dedicando “All of Me” di John Legend alla madre, mentre la giovane Camilla ha regalato un momento quasi cinematografico con “Io che non vivo (senza te)” di Pino Donaggio, accompagnata da un’orchestra che ha amplificato il suo timbro. Tra gli errori più evidenti, Teo Bok ha puntato su “Can’t Stop the Feeling!” di Justin Timberlake, perdendo in intonazione a favore dell’energia coreografica, e i Mad-Dog hanno faticato con un mash-up tra The Turtles e Gianni Morandi.

Tre eliminationi: Scraffs, Manu e ALÌA

Dopo la prima manche, la gara ha subito il primo colpo: Scraffs sono stati eliminati senza accedere al ballottaggio, la loro energia punk su “American Idiot” non è bastata a convincere né il pubblico né i giudici. Il secondo addio è stato quello di Manu, che ha interpretato “Va bene, va bene così” di Vasco Rossi, ricevendo un giudizio tiepido da Paola Iezzi e una nota di perplessità da Irama sul rischio di imitazione.

L’eliminazione più controversa è stata quella di ALÌA. La sua versione di “La rondine” di Mango, scelta dal team di Jake La Furia, è stata giudicata troppo teatrale da Paola Iezzi e Irama, mentre Jake ha difeso la scelta, accusando gli altri giudici di proteggere i propri artisti. Il risultato finale è stato determinato da 200 secondi di televoto nel Tilt, che hanno condannato ALÌA.

Il tavolo dei giudici sotto pressione

Il dialogo fra i giudici è diventato improvvisamente acceso. Francesco Gabbani, normalmente più pacato, ha lanciato frecciatine a Jake La Furia, mentre Paola Iezzi non ha risparmiato critiche a Manu per aver scelto una canzone di Vasco Rossi subito dopo una performance di Battisti. Irama, dal canto suo, ha rimproverato ALÌA per una mancanza di intensità vocale. Tra queste tensioni, Giorgia, presente come conduttrice, ha cercato di smorzare gli animi, dimostrando una sensibilità da pittrice del canto più che da giudice.

Il superospite Charlotte Cardin, icona pop canadese, ha aggiunto un tocco internazionale alla serata, interpretando il nuovo singolo “Memories” e anticipando il suo prossimo album “Midnight, Mon Amour”. La sua presenza ha aumentato l’interesse del pubblico, ma non ha potuto cambiare il destino dei tre concorrenti eliminati.

Al termine della puntata, sul palco rimangono sette talenti, pronti a lottare per il posto finale. Le dinamiche di squadra, le scelte di brani e il clima accogliente ma teso del tavolo dei giudici sembrano più cruciali che mai per la restante parte della stagione.