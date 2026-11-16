American Beauty non nasce da una storia vera, ma da alcuni fatti di cronaca e da ricordi personali dello sceneggiatore Alan Ball.

Nel 1999 arriva nelle sale American Beauty, film diretto da Sam Mendes al suo esordio nel lungometraggio. Kevin Spacey interpreta Lester Burnham, un impiegato di 43 anni che incarna il padre di famiglia medio dell’America di quegli anni. La sua vita cambia dopo l’incontro con Angela, interpretata da Mena Suvari, compagna di scuola della figlia Jane. Il film incassa oltre 350 milioni di dollari nel mondo e ottiene cinque Premi Oscar, tre Golden Globe e sei BAFTA.

La domanda più frequente riguarda l’origine della storia. Il film non è tratto da fatti reali: è una sceneggiatura originale scritta da Alan Ball, che parte da alcuni elementi documentati e da esperienze personali. La famiglia Burnham, la famiglia Fitts e l’omicidio di Lester appartengono interamente alla finzione.

Il caso Fisher-Buttafuoco come punto di partenza

Il 19 maggio 1992 Amy Fisher, all’epoca diciassettenne, spara alla testa di Mary Jo Buttafuoco davanti alla sua abitazione di Massapequa, a Long Island. Mary Jo sopravvive, con una paralisi facciale parziale. Nello stesso anno Fisher si dichiara colpevole di aggressione e viene condannata a una pena da cinque a quindici anni di carcere. Nel 1993 il marito di Mary Jo, Joey Buttafuoco, ammette in tribunale di avere avuto rapporti sessuali con Fisher quando lei aveva sedici anni, e viene condannato a sei mesi di carcere. Nel 1999 Fisher ottiene la libertà condizionale, nell’anno in cui esce il film.

Lo scandalo diventa presto un fenomeno mediatico e commerciale. Ball resta colpito dalla vendita di fumetti che presentano due versioni opposte della ragazza: l’adolescente innocente e l’adolescente seduttrice. Da questa trasformazione della cronaca in intrattenimento nasce un’idea che il film rielabora. Il desiderio di un uomo sposato per un’adolescente ha quindi un antecedente generale nel caso giudiziario, ma i personaggi di Lester e Angela hanno identità e percorsi propri.

Le esperienze personali di Alan Ball

Ball collega la rabbia professionale di Lester alla frustrazione che lui stesso ha vissuto come autore di sitcom televisive. Il disprezzo del personaggio per il proprio lavoro e la sua ribellione verso il datore di lavoro derivano da quella esperienza, ma le azioni di Lester restano inventate. Nel contesto suburbano del film, l’insoddisfazione professionale si unisce alla crisi di mezza età, al materialismo e ai conflitti familiari.

Un altro ricordo reale riguarda un sacchetto di plastica spinto dal vento davanti al World Trade Center di New York, osservato da Ball nei primi anni Novanta. Quell’immagine diventa il video che Ricky mostra a Jane, attorno al quale viene costruita una scena completamente scritta per i personaggi.

Che cosa è inventato

Lester, Carolyn, Jane, Angela, Ricky e i Fitts sono personaggi di finzione, e il film non ricostruisce né una famiglia né un omicidio realmente accaduti. Le differenze con il caso di cronaca sono sostanziali: nel film Lester interrompe l’incontro con Angela senza avere rapporti con lei, mentre Buttafuoco ammette rapporti con Fisher sedicenne. Anche l’esito criminale è diverso, perché nel film è il colonnello Fitts a uccidere Lester, mentre nella realtà Fisher spara a Mary Jo, che sopravvive.