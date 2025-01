Un debutto atteso da anni

Gerry Scotti, uno dei volti più amati della televisione italiana, si prepara a calcare il palco dell’Ariston per la prima volta. A 68 anni, il conduttore di Mediaset ha finalmente ricevuto l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo, un evento che ha segnato la sua vita fin dall’infanzia. La notizia è stata annunciata da Carlo Conti durante il programma “È sempre mezzogiorno!”, dove è stato confermato che Scotti sarà co-conduttore insieme ad Antonella Clerici. Questo debutto rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un momento di grande emozione per tutti i suoi fan.

Il significato di Sanremo per Gerry

Per Gerry Scotti, Sanremo non è solo un festival musicale, ma un vero e proprio rito di passaggio. “Sanremo è la mamma e il papà nei primi anni della mia vita”, ha dichiarato in un’intervista. La sua passione per il festival è evidente, e il conduttore ha sempre sognato di poter partecipare. Dopo aver rifiutato l’invito in passato, finalmente è arrivato il momento di realizzare questo sogno. Scotti ha sottolineato che non si tratta solo di un’opportunità lavorativa, ma di un’esperienza che va oltre le questioni economiche. “Ci vado per il piacere di andarci”, ha affermato, dimostrando che per lui il festival rappresenta molto di più.

La ‘pax’ televisiva e il supporto di Berlusconi

Un aspetto interessante di questa avventura è la “pax” televisiva tra Rai e Mediaset, che ha reso possibile il debutto di Scotti a Sanremo. Pier Silvio Berlusconi ha dato il suo benestare, permettendo al conduttore di partecipare a questo evento iconico. Scotti ha rivelato che negli ultimi dieci anni, ogni volta che si parlava di un possibile invito a Sanremo, Berlusconi era sempre pronto a dare il suo supporto. Questo dimostra quanto sia importante per lui questo momento e quanto il suo percorso professionale sia stato influenzato dalla disponibilità del suo datore di lavoro.

Un’atmosfera di amicizia e collaborazione

Gerry Scotti non vede l’ora di condividere il palco con Antonella Clerici e Carlo Conti, due amici con cui ha costruito un legame profondo nel corso degli anni. Non ci sono rivalità, ma solo una grande voglia di divertirsi e di rendere indimenticabile questa esperienza. “Sento sempre dire quanto quel palcoscenico sia magico e regali una sferzata di adrenalina”, ha commentato Scotti, evidenziando l’emozione che prova all’idea di esibirsi davanti a milioni di telespettatori. L’appuntamento è fissato per l’11 febbraio, e le aspettative sono altissime per una serata che promette di essere storica.