Vuoi vedere Gianluigi Nuzzi dal vivo? Ecco come candidarti come pubblico di Dentro la notizia, il programma di Canale 5.

Dal lunedì al venerdì, su Canale 5, va in onda Dentro la notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Chi sogna di assistere dal vivo a una o più puntate può farlo da spettatore in studio, ma deve seguire una procedura precisa e diversa da quella per raccontare una storia alla redazione.

Il programma affronta temi di cronaca, attualità e società con collegamenti, testimonianze e ospiti in studio. Proprio perché va in onda ogni giorno, ha bisogno del pubblico tutti i giorni.

Un rotocalco pomeridiano dal 1° settembre 2025

Da lunedì 1° settembre 2025 Nuzzi torna su Canale 5 con un rotocalco pomeridiano di attualità e approfondimento. Il format punta a una informazione trasparente, rigorosa e approfondita e vuole coinvolgere il pubblico in una narrazione diretta dei fatti, senza filtri né interpretazioni preconfezionate.

La proposta è arrivata dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che l’ha affidata a Mediaset con un obiettivo preciso: trattare tutti i temi di attualità mantenendo il rigore dei fatti e lo spazio per l’approfondimento. Parlando dei dettagli del progetto, Nuzzi ha detto: “Il mio editore mi ha chiesto se fossi disposto a impegnarmi a restare sempre ancorato alla realtà dei fatti, ma dando anche spazio all’approfondimento. Ho accettato con entusiasmo e grande senso di responsabilità”.

Il programma sarà condotto interamente da Nuzzi, ma sono previsti interventi di esperti, analisti e opinionisti. Il format sarà autonomo rispetto a Quarto Grado, pur mantenendo il legame con il giornalismo investigativo e di approfondimento del conduttore. Tra i professionisti che potrebbero affiancarlo c’è la dottoressa Gabriella Marano, psicologa già vista nelle partecipazioni a Quarto Grado.

Sul titolo, Nuzzi ha spiegato: “Il titolo è la fotografia di ciò che faremo: saremo là dove accadono le cose, per raccontarle da dentro. Vogliamo portare il pubblico con noi, con trasparenza e rispetto.” Tra i valori dichiarati ci sono sorriso, fiducia, indignazione e impegno civile, con attenzione al diritto alla giustizia e alla verità.

Come candidarsi come pubblico

Chi vuole assistere alle registrazioni non deve scrivere alla redazione giornalistica né al conduttore. La richiesta va inoltrata all’agenzia Parterre TV, che si occupa di organizzare il pubblico televisivo. Si può telefonare al numero 342 8920189 oppure inviare una email all’indirizzo indicato nel materiale di riferimento.

Chi sceglie l’email dovrebbe indicare nome e cognome, numero di telefono, data di nascita e città di residenza. Bisogna essere maggiorenni. Nel messaggio va specificato che si desidera assistere dal vivo al programma di Gianluigi Nuzzi.

Data di registrazione, orario e modalità di accesso verranno comunicati dai responsabili solo dopo l’accettazione della candidatura. Fino a quel momento, quindi, conviene preparare i propri dati e aspettare una risposta dall’agenzia.