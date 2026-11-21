Il coreografo Giuliano Peparini attacca il giudice Guillermo Mariotto per alcune battute pronunciate durante il programma di Rai 1.

Guillermo Mariotto torna al centro delle polemiche dopo alcuni episodi avvenuti durante le ultime puntate di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1. Questa volta a esporsi è Giuliano Peparini, coreografo ed ex direttore artistico di Amici, che in un’intervista ha espresso una posizione molto severa nei confronti del giudice. Le sue parole riaccendono il dibattito sui limiti dell’ironia e sulle responsabilità di chi giudica i concorrenti.

Peparini, che dirige la Peparini Academy di Roma, ha commentato anche sui social le frasi del giudice. Per il coreografo, un giurato non dovrebbe offendere, sbeffeggiare o fare allusioni volgari. Nel suo messaggio ha scritto: “Quello che è successo a Ballando con le stelle mi ha profondamente amareggiato”. Ha poi aggiunto di ritenere inaccettabile che chi siede in giuria si senta autorizzato a farlo, con una sicurezza che, a suo parere, non corrisponde a una reale competenza nella danza.

La battuta su Totti dopo la spaccata

Il episodio più discusso riguarda la performance di Noemi Bocchi, durante la puntata del 24 ottobre. Dopo una spaccata della concorrente, Mariotto ha pronunciato la frase “Ora capisco Totti”, riferita a Francesco Totti. Peparini ha giudicato il commento una allusione sessuale gratuita, estranea alla valutazione di un movimento di danza. Ha scritto di chiedersi quale contributo possa dare una battuta del genere allo spettacolo, alla concorrente e al pubblico. Secondo lui, nessuno in studio ha riso.

Il coreografo ha difeso anche Carolyn Smith, presidente di giuria, che ha definito una professionista con una competenza tecnica reale. Ha detto che Smith merita un confronto all’altezza della sua preparazione, o almeno privo di volgarità. Anche Noemi Bocchi, secondo quanto riportato, aveva manifestato disappunto per la battuta, dichiarando di accettare le critiche artistiche purché pertinenti e rispettose.

Il trattamento riservato agli insegnanti

Peparini ha criticato anche l’atteggiamento di Mariotto verso i maestri di ballo che cercano di replicare alle sue valutazioni. Ha ricordato la frase “tu stai zitto devi stare zitto”, rivolta in un precedente confronto a Giovanni Pernice, e l’ha giudicata inaccettabile. Per il coreografo, un professionista non dovrebbe essere zittito mentre spiega le proprie ragioni. Ha chiesto che a parlare in pista siano il talento e il lavoro dei concorrenti.

Mariotto, intervenuto successivamente a La Volta Buona, ha escluso la necessità di scusarsi. Ha spiegato di aver voluto valorizzare le capacità acrobatiche della ballerina, usando anche una metafora sulla Luna. Le sue spiegazioni non hanno convinto Peparini, che continua a contestare il linguaggio usato. Il post del coreografo ha raccolto migliaia di commenti da parte di utenti e addetti ai lavori. Non è ancora noto se Mariotto o la produzione di Rai 1 risponderanno nella prossima puntata.