Stoccaggi di gas sotto la media e stop alle forniture russe: l'inverno 2026-27 in Europa si annuncia delicato per famiglie e industria

L’Europa si avvicina all’inverno 2026-27 con stoccaggi di gas sotto la media storica, una dipendenza residua dalla Russia che finirà entro l’anno prossimo e mercati internazionali già sotto pressione. Per milioni di famiglie europee la questione riguarda direttamente le bollette, il riscaldamento delle case e i costi dell’industria.

Lo stop al gas russo dal 1° gennaio 2027

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il divieto europeo di importare gas dalla Russia. Non si tratta di una riduzione graduale né di un’ulteriore moratoria: è un taglio netto, arrivato dopo l’invasione dell’Ucraina e accelerato negli anni successivi. L’Europa ha diversificato le fonti puntando su gas naturale liquefatto da Stati Uniti, Qatar e Algeria e sulla pipeline dall’Azerbaigian, ma la transizione non è ancora completata.

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha segnalato nelle scorse settimane rischi concreti per le forniture invernali, con riserve ai livelli minimi e circa 20 miliardi di metri cubi di gas in meno rispetto alle attese.

Stoccaggi bassi e il peso sulle bollette

Gli stoccaggi sono le riserve di gas accumulate nei depositi sotterranei durante l’estate e usate in inverno. Quest’anno i livelli europei sono decisamente inferiori alla media, per via di consumi più alti del previsto, prezzi che in alcuni momenti hanno scoraggiato gli acquisti anticipati e una riduzione delle forniture russe già in atto da mesi.

L’Italia è in una posizione migliore della media continentale. Snam gestisce gli stoccaggi nazionali, che risultano pieni oltre l’84%, e il Paese ha diversificato le fonti con anticipo. Questo non basta a isolarlo dal resto d’Europa: i prezzi si formano su piattaforme comuni come il TTF di Amsterdam, e il deficit tedesco, il più grande del continente, si riflette anche sulle bollette italiane.

I future sul gas al TTF si sono spinti oltre i 100 euro al megawattora, per poi scendere poco sotto i 90. Ad ottobre la bolletta del gas è salita del 9,1%, dopo il 12,7% di settembre. In Germania le scorte sono piene per poco più della metà.

Hormuz e il rischio razionamento

Davide Tabarelli di Nomisma Energia attribuisce la situazione allo Stretto di Hormuz, ma anche alle politiche energetiche europee, che a suo dire puntano sulle rinnovabili trascurando la stabilità del sistema. Secondo lo stesso esperto, oltre 40 milioni di persone nell’Ue, circa il 10% della popolazione, potrebbero avere difficoltà a riscaldare la casa, e chi ha contratti a prezzo variabile sarebbe colpito di più. Tabarelli ritiene il razionamento un’ipotesi da non escludere, pur essendo una misura estrema.

Gli utili di Eni e la posizione del governo

Nei primi nove mesi del 2026 Eni ha registrato risultati solidi, sostenuti dalla produzione upstream e dalla crescita della divisione Plenitude. La società prevede un dividendo ordinario 2026 di 1,05 euro per azione, in crescita del 5%, e prosegue il piano di buyback.

Dagli Stati Generali dell’Energia, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha escluso nuove tasse sugli extraprofitti delle aziende energetiche, ricordando il contributo da circa 700 milioni di euro già previsto nella Legge di Bilancio. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha ricordato che gli stoccaggi nazionali dispongono di circa 19 miliardi di metri cubi di riserve.

Per i cittadini restano utili alcune misure pratiche: verificare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento prima del freddo, isolare meglio gli ambienti, valutare contratti a prezzo fisso e seguire le misure di sostegno attivate dal governo. Gli aggiornamenti sugli stoccaggi europei sono consultabili sul portale AGSI+ di Gas Infrastructure Europe.