Gabriella Carlucci torna in tv con Job. Missione Lavoro e racconta la sorella Milly, che per lei è una divinità.

Gabriella Carlucci è tornata in televisione su Rai2 con Job. Missione Lavoro, condotto insieme ad Adriana Volpe. Il programma è prodotto dal figlio Matteo Catelli. La 67enne dice di essere «orgogliosa e felice», anche se la tv, sostiene, non le è mancata più di tanto. Quello che le mancava, spiega, è l’idea di essere utile: quando era in Parlamento, la richiesta che sentiva più spesso era di aiutare a trovare un lavoro.

In una lunga intervista ha parlato anche della famiglia, a partire dalle sorelle. La più famosa è Milly, che ha 72 anni, mentre Anna, la più piccola, ne ha 65.

«Una divinità» e i quaderni strappati

Parlando di Milly, Gabriella Carlucci usa parole molto forti. Per lei la sorella è «una divinità». «Anna e io eravamo piccole quando lei era già la numero uno in tutto», racconta. «Ci siamo trovate davanti una divinità. Con una così o soccombi o cerchi di fare il possibile per assomigliarle».

Il ricordo più concreto riguarda la scuola. «Lei prendeva tutti 10, capisce? Come puoi competere? Era fuori gara». Quando frequentava la terza liceo classico, ricorda, si tenne un concorso sull’Europa e a vincerlo fu Milly, che andò a Bruxelles a ritirare premio, medaglia e soldi. La sorella minore reagiva a modo suo: «Per dispetto le strappavo i quaderni perché erano troppo perfetti… lei neanche si arrabbiava. Li rifaceva».

Il giudizio sulla sorella è netto: «Milly non ha difetti: l’unica è prenderla di ispirazione». Secondo Gabriella, i genitori le avevano educate così: studiare e impegnarsi per essere sempre le numero uno, perché così si trova un bel lavoro e si diventa indipendenti.

Il rapporto tra le tre sorelle

Anna, dice Gabriella, è più riservata. «È una persona molto schiva», afferma. Ha avuto la sua esperienza come presentatrice, ma ha un carattere meno appariscente. Lavora con Milly: si occupa di Ballando on the road e dei social. Gabriella la descrive come una sintesi delle due sorelle: ha la sua creatività e la serietà di Milly.

Le tre sorelle restano molto legate. «Ci vediamo tutte le domeniche», dice Gabriella, che aggiunge che lo fanno anche con i rispettivi mariti. Ricorda anche che i genitori portavano le figlie a conoscere l’Italia ogni sabato e domenica e che, al ritorno, dovevano scrivere ciò che avevano visto.

Il programma in famiglia

Il nuovo programma è stato costruito in famiglia. Matteo Catelli, spiega la madre, ha preso da lei la creatività. Dopo aver studiato legge a Londra, è diventato avvocato e ha fondato la società di produzione The Arena. Le aziende che sostengono lo show, precisa Gabriella, sono state trovate dalla famiglia stessa. La Rai, aggiunge, lo manda solo in onda.

Gabriella Carlucci è sposata da oltre trent’anni con l’avvocato Marco Catelli, che definisce «un bell’uomo» e ancora molto in forma. Parlando di sé, si descrive come una persona che parte in quarta, mentre il marito la fa ragionare.