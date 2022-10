Gabriele Rennis farà parte della nuova edizione de Il Collegio che andrà in onda su Rai 1 dal 18 ottobre 2022. I ragazzi saranno venti e dovranno riuscire a prendere la licenza media. Ma cosa sappiamo sul giovane?

Gabriel Rennis: chi è?

Gabriel Rennis ha 16 anni e viene da Ostia. Si definisce ‘er mejo de Ostia’ e pensa che il romano sia la lingua italiana corretta. Frequenta il liceo linguistico a Ostia ma non studia nulla. Nel suo prototipo di scuola ideale si dovrebbe studiare molto meno. Sua madre però è la vicepreside perciò se non studia lo rimette subito in riga. Ama il calcio e lo pratica a livello agonistico. Tiene molto al suo aspetto fisico e sa di piacere molto alle ragazze.

Gli piacciono quelle più grandi. Gabriel è un nuovo allievo de Il Collegio 7. La mamma spera che al Collegio possa capire cosa vuol dire rispettare le regole e studiare in modo autonomo. Ce la farà?

Gabriel Rennis parteciperà a Il Collegio 7

La nuova edizione de Il Collegio 7 inizierà martedì 18 ottobre 2022. L’inizio è stato posticipato. Infatti il programma avrebbe dovuto riprendere già dal 27 settembre 2022 ma da quel giorno saranno disponibili le selezioni degli alunni. In totale saranno 20: 11 maschi e 9 femmine. Conosciamo già tutti i loro nomi: Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli, Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia. Loro dovranno affrontare una nuova ambientazione: il 1958. Si tratta di un periodo storico importante in cui molti avvenimenti hanno segnato la nostra Nazione: il boom economico, l’Autostrada del sole, Sanremo e la vittoria di Domenico Modugno. Ci saranno delle nuove materie e quindi anche dei nuovi professori. Tutto quello che accade viene raccontato dalla voce narrante, quella di Nino Frassica.