Friggitrice ad aria: quale scegliere e come funziona

La cottura salutare e sana è una prerogativa non solo di chi ci tiene alla propria forma fisica, ma anche per coloro che apprezzano piatti dietetici per un buon benessere. Per cucinare in modo sano e croccante, la friggitrice ad aria è l’elemento di cucina da tenere d’occhio scegliendo tra vari modelli e tipologie sul sito di e-commerce.

Friggitrice ad aria

Un elettrodomestico che è presente da parecchio tempo nelle cucine e che piace sempre più. Infatti, un elettrodomestico come la friggitrice ad aria permette di godere di una cucina salutare, quindi piatti sani ma gustosi e croccanti al tempo stesso. Un prodotto nuovo, ma molto amato e desiderato da molte consumatrici e utenti.

Un elettrodomestico da cucina che cuoce i cibi, non con il solito metodo, ma tramite aria, proprio come dice il nome. Funziona tramite un getto di aria calda che è emanato da una ventola. Usarla è molto facile e semplice in quanto bisogna inserire gli ingredienti all’interno del cestello per poi selezionare il tipo di modalità di cottura.

L’uso della friggitrice ad aria permette cotture uniformi e omogenee. Inoltre, permette diversi metodi di cottura e non solo la frittura. Oltre alla cucina salutare, offre diversi vantaggi e benefici. Infatti, garantisce una cottura sana senza troppi grassi dal momento che basta, qualora lo si voglia, usare soltanto un cucchiaino di olio.

Si consiglia di acquistarla in base ai propri gusti dal momento che si trovano vari modelli e dimensioni, in generale. Ci sono modelli indicati per un nucleo familiare di tre persone, ma anche fino a 8 con una capienza di 2 litri circa. Vi sono anche altri modelli con capacità di 6 litri che contengono più di un kg di ingredienti.

Friggitrice ad aria: ricette

Sono diverse le ricette che si possono preparare con la friggitrice ad aria dal momento che si trovano diversi modelli con vari programmi di cottura preimpostati. La preparazione delle varie ricette e dei piatti che si possono preparare dipende molto dalle funzioni di base, come la selezione della temperatura o il timer.

Comprende poi alcune funzioni come lo spegnimento automatico e i segnali acustici che permettono di avvisare quando si raggiunge la temperatura adeguata e anche la fine della cottura dei vari piatti. Un tipo di elettrodomestico del genere non permette soltanto di friggere, ma anche di grigliare, arrostire, cuocere.

Oltre alla classica frittura di pesce, carne e patatine fritte, permette la friggitrice ad aria di cuocere pizza e torte impostando anche il tempo di cottura e la modalità giusta adeguata ai propri piatti e a quello che si vuole preparare. Un modello molto pratico e funzionale al tempo stesso adatto per ogni esigenza.

Sono diverse le ricette che si possono preparare anche grazie ai vari tipi di cottura diversa, quindi non solo le patatine fritte, ma anche crocchette di patate, compreso cotolette impanate, fritto misto di pesce, dolci, ecc. Non c’è solo la frittura tra le modalità di cottura, ma anche la cottura al forno o arrosto di carni, verdure, ecc.

Friggitrice ad aria: offerte Amazon

Un elemento da cucina che è possibile ordinare sul noto e-commerce con sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre migliori modelli di friggitrice ad aria con una descrizione delle varie proprietà scelte dalle consumatrici online.

1)Cecotec friggitrice ad aria calda

Un modello compatto e digitale realizzato in acciaio inox. Una friggitrice dietetica senza olio che sfrutta la tecnologia PerfectCook con cestello esterno alquanto ampio in modo da consentire la cottura di vari cibi. Dotata di un termostato per verificare i parametri.

2)Uten friggitrice ad aria 6.5 litri

Dotata di due griglie con capacità da 6.5 litri per cucinare piatti per la famiglia e gli amici. Frigge e arrostisce cucendo piatti sani e gustosi ipocalorici che mantengono una buona croccantezza. Dotata di ben 8 funzioni e di un display touchscreen. Non bisogna preriscaldare e ha lo spegnimento automatico.

3)Arintul airfryer friggitrice ad aria calda

Una friggitrice ad aria calda con touchscreen che permette di ridurre il consumo di grassi. Il cibo è cotto in modo uniforme e gli alimenti sono croccanti e non secchi. Ha sei programmi. Facile da usare per preparare pesce, bistecche e patatine fritte. Dotata di rivestimento antiaderente e vassoio di sgocciolamento.

Insieme alle varie ricette della friggitrice ad aria, anche alcuni consigli su come cucinare sano.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.