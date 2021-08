Francesca Manzini è cresciuta rapidamente nel mondo della televisione italiana ottenendo anche la conduzione di uno dei più noti programmi: Striscia la notizia. Ecco la storia della comica romana e del suo percorso verso la conduzione.

Chi è Francesca Manzini

Francesca Manzini (Roma, 10 agosto 1990) è un’imitatrice e conduttrice italiana.

Cresce con il padre, team manager di un’importante squadra di calcio, la madre e la sorella, diventata oggi una grande doppiatrice. Non è l’unica in famiglia, Francesca e Lilli sono infatti nipoti del noto doppiatore Arturo Dominici.

Conclusi gli studi sceglie di intraprendere per un po’ la strada dei villaggi turistici come animatrice e intrattenitrice prendendo sempre più familiarità con il palco che diventa presto la sua casa. Si fa conoscere infatti sul piccolo schermo a soli 19 anni nel programma “Festa italiana” dove imita alcuni personaggi famosi tra cui Sabrina Ferilli, Mara Venier e molte altre.

I primi anni in tv di Francesca Manzini

Tre anni dopo prende parte al programma di Sky “Gli sgommati” dove svolge il ruolo di doppiatrice di figure politiche come Mariastella Gelimini e Angela Merkel.

Partecipa poi al noto programma televisivo di Canale 5 “Avanti un altro!” con Paolo Bonolis nelle vesti di conduttore.

Nel frattempo Francesca esordisce anche in radio nel 2016 nel programma “Tutti pazzi per RDS” a fianco di Rossella Brescia per poi ottenere anche la conduzione dello stesso programma nella fascia antimeridiana con Max Pagani.

Il successo di Francesca Manzini

Arriva per lei la grande svolta televisiva con “Grand Hotel Chiambretti” dove svolge il ruolo di ospite fissa per volontà dello stesso Piero. Sucessivamente prende parte al programma “Vieni da me” di Caterina Balivo e “Mai dire Talk” con il noto gruppo Gialappa’s Band.

Nel 2019 viene invitata a partecipare ad “Amici Celebrities” di Maria De Filippi e successivamente entra a far parte del cast fisso di “Striscia la Notizia” facendosi ricordare per le imitazioni di Mara Venier. Diventa nel 2021 conduttrice insieme a Gerry Scotti e nello stesso anno viene invitata come concorrente di “Tale e Quale Show” e della strasmissione “Enjoy – Ridere fa bene”.