Un pomeriggio di emozioni e racconti

Francesca Fialdini è pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova puntata del suo amato programma Da noi… A ruota libera. L’appuntamento è fissato per l’8 dicembre, e il salotto della conduttrice promette di essere un luogo di emozioni, risate e storie toccanti. Tra gli ospiti di questa settimana ci saranno nomi noti del panorama dello spettacolo italiano, pronti a condividere le loro esperienze e a intrattenere il pubblico con racconti senza filtri.

Ospiti d’eccezione

Tra i protagonisti della puntata ci saranno Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, una coppia che ha conquistato il cuore del pubblico grazie al programma Ballando con le stelle. I due condivideranno le emozioni vissute durante le loro esibizioni e i retroscena di un’esperienza che ha segnato profondamente le loro vite. Barbareschi, attore di grande talento, sta affrontando anche una sfida personale legata alla gestione del Teatro Eliseo, un’importante istituzione culturale di Roma, e racconterà come il ballo rappresenti per lui un modo per sostenere il suo team di lavoro.

Musica e teatro: un mix di talenti

Non mancherà la musica, con la presenza di Red Canzian, storico bassista dei Pooh, che presenterà il suo libro Centoparole. Sarà un’occasione per ripercorrere la sua carriera e le emozioni che ha vissuto sul palco, nonché per ricordare il legame speciale con il compianto Stefano D’Orazio. Inoltre, la puntata vedrà la partecipazione di Diana Del Bufalo, che parlerà del suo percorso artistico e del suo attuale impegno nella tournée dedicata alle colonne sonore Disney.

Storie di amore e rispetto per gli animali

Un momento particolarmente toccante sarà dedicato a Massimo Manni, fondatore del Santuario Capra Libera Tutti, un rifugio per animali che ha trovato casa alle porte di Roma. Manni condividerà la sua missione di cura e accoglienza, raccontando come il santuario sia diventato un simbolo di amore e rispetto per gli animali. Le sue parole toccheranno sicuramente il cuore degli spettatori, portando alla luce un tema di grande attualità e sensibilità.

Non perdere l’appuntamento con Da noi… A ruota libera, in onda su Rai 1 alle , subito dopo Domenica In. Per chi non potrà seguire la trasmissione in diretta, tutte le puntate sono disponibili in replica su RaiPlay, per rivivere le emozioni e i racconti di ogni ospite.