Rapper protagonista della scena britannica: ecco chi è Flohio, nome d’arte di Funmi Ohiosumah.

Flohio: chi è?

Flohio è il nome d’arte di Funmi Ohiosumah, una rapper di origini nigeriane ma cresciuta a South London, precisamente a Bermondsey. Non è semplice darle una definizione, la sua musica è infatti ricca di suoni innovativi, crudi, industrial, con punte di rap, grime e trap.

Giovanissima, è considerata dalla scena internazionale una promessa della musica.

Molto timida e riservata, durante alcune interviste ha dichiarato che la cosa più difficile per lei è essere donna di colore. Il timore è quello che grosse personalità si approfittino del suo nome e della sua bravura. I suoi testi sono molto schietti, in un mix di parole che raccontano episodi personali miscelati alla retorica dei testi rap.

La volontà di Flohio è quella di cimentarsi in vari generi, portando nella musica pillole di realtà e ci riesce benissimo visto che è considerata una brillante promessa.

Attiva nel panorama musicale dal 2016, non si è mai fermata nemmeno con la pandemia e il 26 novembre 2020 è uscito su tutte le piattaforme il suo ultimo album “No panic no pain”.

Carriera

Nel 2016 è uscito il primo EP di Flohio, Nowhere Near. Sempre nello stesso anno ha avuto delle collaborazioni con il duo dei God Colony. Nel 2017 si è presa una pausa, per tornare più forte di prima l’anno successivo.

Nel 2018 la rapper londinese ha partecipato al format Colors e a fine anno ha pubblicato il suo secondo EP Wild Yout. L’album è stato anticipato dall’uscita del singolo omonimo che l’ha resa una vera protagonista indiscussa della scena musicale inglese.

Nel 2020, in piena pandemia di Covid-19, ecco il nuovo lavoro di Flohio: No panic no game. Si tratta di un album poliedrico, composto da canzoni dai suoni differenti. Si passa infatti da brani perfetti per ballare, ricchi di energia a brani più introversi e riflessivi. Emergono quindi le due anime della camaleontica rapper. L’album, inoltre, può vantare un grandissimo numero di importanti collaborazioni. Dall’eccentrico duo di musica dance Jets, ovvero Jimmy Egdar e Machinedrum, a Fred, il quale ha recentemente lavorato con Stormzy e Heady One.

Il mondo del rap e della trap è spesso difficile per le donne, ma sempre più artiste, dall’italianissima Anna all’afgana Sonita Alizadeh, passando per Flohio si stanno facendo valere.