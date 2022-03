La Maison Missoni rivolge la propria attenzione e sceglie un giovane stilista italiano Filippo Grazioli come nuovo direttore creativo. Ora sarà lui a firmare le nuove collezioni Uomo e Donna e sarà il supervisore dell’immagine del Lifestyle dello storico brand.

Chi è Filippo Grazioli

Filippo Grazioli, marchigiano, nasce il 9 maggio 1981. Si trasferisce a Milano, dove nel 2004 si diploma allo IED (Istituto Europeo del Design) ma cresce professionalmente a Parigi. Dopo essersi diplomato, inizia uno stage presso lo Staff International e qui incontrerà lo stilista Martin Margiela, con cui si verrà a creare un ottimo rapporto e lavorerà come braccio destro per le collezioni donna fino al 2013.

Dopo aver lavorato presso Hermès come senior designer donna; fondamentale sarà, nel 2015, l’incontro con Riccardo Tisci che affiancherà come direttore delle collezioni di Givenchy. Nel 2018 è stato il direttore della runway collection di Burberry ed oggi, all’età di 41 anni, è diventato il nuovo direttore artistico della Missoni per cercare di dare uno nuovo slancio alle collezioni Uomo e Donna.

La nuova direzione creativa

Il timone dello stile viene affidato a Filippo Grazioli, come nuova guida creativa.

La decisione arriva a un anno di distanza dalle dimissioni di Angela Missoni, che negli ultimi 12 mesi era stato sostituita dallo stilista Alberto Caliri, nonché storico braccio destro e amico. Questa decisone guidata dal CEO, Livio Proli, non è altro che un’ulteriore mossa strategica per il rilancio del marchio. Questi cambiamenti fanno parte di un piano di rilancio post-pandemia che sono già in atto dal 2020 prima con l’uscita di scena dalla Maison di Margherita Missoni, figlia di Angela e poi con quella della madre stessa. Oggi Livio Proli, CEO di Missoni, ha annunciato:

In accordo con la Famiglia ed il Fondo Fsi, abbiamo nominato Filippo Grazioli nuovo direttore creativo di Missoni per le Collezioni Uomo e Donna. Designer giovane ma con all’attivo ben 18 anni di esperienza in prestigiose Maison di Moda, Grazioli è entrato nella nostra squadra per sublimare l’identità di Missoni nel mondo del Lusso e per rafforzarne il percorso di modernità intrapreso. È umile ma ben determinato e soprattutto consapevole che al di là dei proclami di rito quello che conta è saper fare il proprio lavoro con mestiere, serietà e passione dando viva luce alla creatività all’interno di un progetto di business.

Mentre Grazioli diventa il nuovo direttore creativo, Alberto Caliri, artefice delle ultime collezioni di Missoni, continuerà a lavorare all’interno dell’azienda ma si occuperà della Home Collection, lavorando a stretto contatto con Rosita Missoni e del rilancio della Missoni Sport insieme a Davide Tognetti. Commenta Caliri:

Con Missoni Home potrò continuare a esprimere al meglio la mia passione per l’architettura, l’arte e il design.

La prima sfilata di Fabrizio Grazioli

La prima prova per lo stilista avverrà a fine maggio, quando sfileranno le pre-collezioni uomo-donna Primavera Estate 2023, mentre il vero e proprio debutto in passerella con le collezioni avverrà a settembre. Ciò che lo storico brand vuole è quello di svecchiare e modernizzare lo stile. Grazioli cercherà di portare avanti la nuova donna, sempre in maglieria ma più spregiudicata e lontana dalle mode passeggere. In un’intervista il nuovo direttore afferma: