Il 2022 non è di certo stato un anno facile per Fedez. Il rapper lombardo, infatti, ha scoperto a inizio anno, poco prima dell’arrivo della primavera, di avere un raro tumore neuroendocrino al pancreas. Una scoperta fatta dopo una visita di controllo di routine: l’artista, infatti, ha sempre raccontato di essere un po’ ipocondriaco e di fare molta attenzione alla sua salute.

Fedez, per fortuna, è stato seguito da un’equipe medica eccezionale che in tempo zero gli ha permesso di sottoporsi ad una delicata operazione di rimozione del tumore. Da questo momento in poi, come tutti i malati di tumore, l’artista dovrà sottoporsi a controlli regolari per assicurarsi che non c siano ricadute.

Ebbene, quest’anno così complesso ma allo stesso tempo anche così tanto carico di soddisfazioni Fedez l’ha voluto raccontare con un commovente video riassunto pubblicato su Instagram.

Il video recap del 2022 di Fedez

La clip, molto toccante, si apre con l’immagine del piccolo Leone Lucia che consegna al suo papà una letterina di incoraggiamento, mentre il genitore era ancora steso sul letto dell’ospedale. Poco dopo il rapper mostra, fiero, la sua grande cicatrice sulla pancia.

Il video contiene inoltre il racconto del Love Mi, il grande concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax (con cui aveva litigato, per poi fare la pace) in Piazza del Duomo al quale avevano partecipato alcuni fra i rapper più seguiti del momento.

Tutti i proventi del live sono andati alla Fondazione Together To Go Onlus, una Onlus diventata un centro di riferimento nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Il 2022, per il resto, è stato per l’artista anche un anno di grandi successi discografici: dopo la pubblicazione di Disumano, il cantante è tornato in vetta alle classifiche, ottenendo la certificazione platino per il tormentone “La Dolce vita” con Tananai e Mara Sattei.

Qui sotto potete recuperare il toccante video condiviso da Fedez su Instagram nelle scorse ore.