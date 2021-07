Non solo i campioni della Nazionale guidata da Roberto Mancini per gli Europei di calcio 2021. Durante eventi così importanti, ad attirare la curiosità di giornali ed appassionati sono anche le loro dolci metà: le così dette “Wags”, acronimo dall’inglese Wives and Girlfriend, ovvero la cerchia delle mogli e delle fidanzate dei calciatori.

Tra queste c’è anche la bellissima Federica Schievenin, moglie del centrocampista azzurro Nicolò Barella. Ecco tutto quello che siamo riusciti a sapere su di lei.

Chi è Federica Schievenin

Nata il 19 marzo 1990 sotto il segno dei Pesci a Cagliari, in Sardegna, Federica Schievenin è cresciuta nel mondo dei motori, che sono diventati inevitabilmente la sua più grande passione, quasi come se l’amore per le due ruote le sia stato impresso nel DNA.

Il padre è infatti un imprenditore dello stesso campo e lei, sin da ragazza si divide tra la gestione dell’attività di famiglia e la carriera del fratello che pratica motocross a livello agonistico e per cui la Schievenin è assistente di gara.

Nonostante abbia accarezzato l’idea di seguire le orme del fratello, Federica abbandona il sogno di correre sulle due ruote per dividersi tra una carriera come modella e la gestione del negozio di famiglia insieme alla madre.

Attualmente vive a Milano insieme al marito e alle tre figlie a cui ha deciso di dedicarsi a tempo pieno mentre porta avanti gli studi di Scienze motorie.

Chi è Federica Schievenin: il matrimonio con Nicolò Barella

Federica Schievenin e Nicolò Barella si sono sposati il 2 luglio 2018 a Villa d’Orri in Sardegna. Un matrimonio che purtroppo non è sfuggito alle critiche di chi sottolineava la grande differenza d’età tra i due. Se infatti Federica è del ’90, Barella è del ’97.

I sette anni di differenza però non sono un problema per la coppia che tra il 2017 e il 2021 ha coronato questa bellissima storia d’amore con ben tre figlie: Rebecca, Lavinia e Matilde.

Chi è Federica Schievenin: curiosità

Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, Federica Schievenin condivide con i suoi follower gli attimi di quotidianità e di festa insieme alla famiglia composta anche dall’amato cane: un dolcissimo amstaff il cui nome è dedicato alla star del Basket, Lebron.