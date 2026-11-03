La nota cantante potrebbe arrivare al DopoFestival di Sanremo 2027. L’ipotesi è circolata durante La Pennicanza, quando Fiorello ha parlato dei possibili nomi legati al programma del prossimo febbraio.

Tra questi, oltre alla Gialappa’s Band, ha citato anche la cantante. Per ora non c’è una conferma ufficiale: la stessa Iezzi, contattata in diretta, ha evitato di sbilanciarsi.

Fiorello chiama Paola Iezzi in diretta

Nel corso della puntata del 3 novembre, Fiorello ha provato a telefonare a Iezzi e le ha chiesto se avesse già impegni per febbraio. La cantante ha risposto con cautela, lasciando intendere che potrebbe trovarsi in Svezia. Lo showman ha insistito scherzando sulla possibilità di ritrovarsi in Liguria dopo il Festival.

Dopo una pausa, Fiorello ha interpretato il silenzio come un assenso. Iezzi ha subito chiarito che non si trattava di una conferma e ha cercato di riportare il discorso sul piano delle indiscrezioni. Anche Biggio ha precisato che non c’erano annunci ufficiali.

Al momento, dunque, la presenza di Paola Iezzi al DopoFestival resta un’ipotesi. Il nome è stato fatto in trasmissione, ma non risulta ancora confermato dagli organizzatori. L’eventuale partecipazione sarebbe comunque in linea con la sua esperienza recente in televisione: Iezzi ha già affiancato il Mago Forest in alcune puntate di GialappaShow, mostrando familiarità con il ritmo della comicità e dell’intrattenimento.

Il ritorno a Sanremo, trent’anni dopo la vittoria con Chiara

Un’eventuale partecipazione al DopoFestival avrebbe anche un valore simbolico. Il 2027 segnerebbe il trentesimo anniversario della vittoria di Paola e Chiara al Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, con il brano Amici come prima. Per Paola Iezzi sarebbe quindi un ritorno legato a una tappa importante della sua storia artistica, ma con un ruolo diverso da quello di cantante in gara.

La sua carriera, infatti, si è sviluppata tra musica e televisione. Dopo il percorso condiviso con la sorella Chiara, Iezzi ha portato avanti progetti individuali e si è misurata con nuove esperienze davanti alle telecamere. Da tre anni è inoltre giudice di X Factor, un ruolo che le ha permesso di mostrare al pubblico una conoscenza del mondo musicale costruita in decenni di lavoro.

Una carriera tra pop, produzione e televisione

Paola Iezzi non è soltanto una cantante. Nel corso della sua attività si è occupata anche di scrittura, produzione e dj set, esplorando sonorità diverse e costruendo un’identità riconoscibile. Il suo percorso è passato dal pop rock all’electro pop, con influenze e sperimentazioni che hanno accompagnato le varie fasi della carriera.

Proprio la capacità di muoversi tra ambiti diversi potrebbe rendere interessante un’esperienza al DopoFestival. Il programma richiede tempi rapidi, interazione con ospiti e commenti sulle serate del Festival: un contesto diverso dal palco musicale, ma vicino al mondo dell’intrattenimento televisivo in cui Iezzi ha già maturato esperienza.

La possibilità che conduca o partecipi alla trasmissione non è ancora certa. Le parole di Fiorello hanno alimentato l’indiscrezione, mentre la risposta della cantante è rimasta volutamente ambigua. Fino a un annuncio ufficiale, il suo nome resta quindi tra quelli circolati per la prossima edizione.

Se la trattativa dovesse concretizzarsi, il DopoFestival offrirebbe a Iezzi una nuova occasione per raccontarsi al pubblico, questa volta nel contesto di una manifestazione che ha segnato l’inizio della sua notorietà insieme a Chiara. Per ora, però, la notizia è da considerare un’indiscrezione, non una conferma.