Dai protagonisti principali ai nuovi antagonisti, scopri chi interpreta ciascun ruolo in Dexter: Resurrection e il prezioso consiglio di Michael C. Hall per Jack Alcott.

Il ritorno di Dexter: Resurrection ha riacceso l’interesse dei fan di tutto il mondo, portando sullo schermo una nuova generazione di personaggi e un cast stellare. La seconda stagione, disponibile su Paramount+ dal 30 ottobre 2026, ripropone il celebre serial killer interpretato da Michael C. Hall, accompagnato da una serie di volti famosi e da nuovi talenti pronti a sfidare la legge di New York.

Il ritorno di Dexter e il peso di un’icona televisiva

Michael C. Hall torna a vestire i panni di Dexter Morgan, il killer con un codice morale insegnato dal padre adottivo, Harry. Dopo aver conquistato il pubblico con Six Feet Under e aver interpretato John F. Kennedy in The Crown, Hall ha collezionato un Golden Globe, un SAG Award e numerosi premi teatrali. Tra i suoi successi di Broadway figurano Chicago, Cabaret e Hedwig and the Angry Inch, mentre la sua esperienza off-Broadway include il musical di David Bowie, Lazarus. Nel cinema ha partecipato a Game Night, Kill Your Darlings e Christine, consolidando la sua reputazione di attore versatile.

Jack Alcott: Harrison Morgan e il prezioso insegnamento di Hall

Il giovane Jack Alcott interpreta Harrison, figlio di Dexter e Rita, che ora è un investigatore della NYPD. Alcott era già noto per il ruolo in Dexter: New Blood (2021) e per la miniserie The Good Lord Bird. In occasione della premiere della seconda stagione a New York, ha rivelato un consiglio decisivo ricevuto da Hall sul set: “Se hai due scelte e ti senti bloccato, le due direzioni sono entrambe valide. Gioca entrambe le carte, non semplificare.” Questo spunto ha aperto a Alcott nuove prospettive interpretative, permettendogli di esplorare la complessità del ruolo di Harrison, sospeso tra la ricerca di giustizia e l’ombra del padre.

Alcott ha anche commentato la sua metodologia di lavoro, spiegando che il cast spesso non prova le battute, scegliendo di entrare subito nell’azione per mantenere la freschezza della scena. Oltre a Jack Alcott, la seconda stagione accoglie nuovi volti che arricchiscono l’universo di Dexter.

Volti famosi, nuovi antagonisti e alleati di New York

Uma Thurman arriva nel ruolo di Charley Brown, una guardia di sicurezza legata a un defunto serial killer ricco. Conosciuta per le iconiche Kill Bill e Pulp Fiction, Thurman è anche Academy Award-nominated e Golden Globe-winner, con esperienze televisive in Suspicion, The Slap e Red, White & Royal Blue.

Ntare Guma Mbaho Mwine interpreta Blessing Kamara, il driver di rideshare che diventa il primo amico di Harrison nella Grande Mela. Mwine ha recitato in The Chi (30 episodi) e Tremé (26 episodi), oltre a ruoli in Heroes, The Knick e The Lincoln Lawyer. La sua esperienza cinematografica spazia da Blood Diamond a Queen of Katwe.

Kadia Saraf è la detective Claudette Wallace, compagna di squadra di Harrison nella prima stagione. Dopo aver interpretato una procuratrice in Law & Order: SVU (sette episodi) e in Law & Order: Organized Crime, Saraf è apparsa in numerosi procedurali come FBI, Blue Bloods e The Good Fight.

Nona Parker Johnson interpreta Fiona Mixon, ufficiale di addestramento della NYPD e amica di Harrison; suo padre, capitano, è interpretato da Bokeem Woodbine. Prima di Dexter: Resurrection, Johnson ha recitato in Law & Order: Organized Crime e ha avuto ruoli ricorrenti in Fear the Walking Dead, Mayor of Kingstown e Sugar.

Krysten Ritter è Mia LaPierre, soprannominata Lady Vengeance, parte di un club segreto di serial killer. Ritter è famosa per Jessica Jones (riportata in Daredevil: Born Again), ma ha anche esperienze in Breaking Bad, Gilmore Girls e 27 Dresses.

Nuove minacce: i serial killer che sfidano Dexter

Brian Cox interpreta Don Framt, il “New York Ripper”, un ex serial killer che tormenta le sue presunte vittime. Cox è noto per Succession e una lunga carriera vincitrice di Olivier, Emmy, BAFTA e Golden Globe.

Dan Stevens è Lucas Stark, il “Five Borough Killer”, che uccide per attirare l’attenzione della polizia. Dopo Downton Abbey e il ruolo del Beast in Beauty and the Beast, Stevens ha recitato in Legion e nei recenti film di Godzilla vs. Kong.

Gabriel Luna interpreta Ray Ballard, soprannominato “Sleepy-Eyed Stranger”. Luna è noto per The Last of Us, Ghost Rider e Terminator: Dark Fate, aggiungendo un’ulteriore sfida al mondo di Dexter.

Con un cast così ricco di esperienza e talenti emergenti, Dexter: Resurrection promette di approfondire i conflitti interiori del famoso