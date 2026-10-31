Halloween a Bake Off Italia 14: mostri di zucchero, torta moderna e l’eliminazione di una concorrente.

Il 30 ottobre il tendone di Villa D’Adda Borromeo si è trasformato in una vera e propria casa degli spettri. La quindicesima edizione di Bake Off Italia ha dedicato la nona puntata al tema di Halloween, costringendo otto aspiranti pasticceri a tradurre in dolci le paure dei più piccoli e a cimentarsi in tecniche finora inesplorate nel programma.

Mostri su carta, torte sul piatto: la prova creativa

Nel primo banco, nove bambini hanno disegnato creature spaventose – dalle bocche pronte a mordere a scheletri incredibilmente dettagliati – e hanno affidato i propri schizzi ai concorrenti. Il compito era chiaro: trasformare quel disegno in una torta che rispecchiasse l’immaginario mostruoso. Danila, Marco, Onofrio e Clarissa sono riusciti a mantenere vive le linee aggressive dei loro modelli, usando ganache nere e decorazioni croccanti per imitare denti affilati e occhi sporgenti. Al contrario, le preparazioni di Vittoria e Donato hanno subito i primi segnali di difficoltà: la coesione dei sapori e la consistenza delle strutture non hanno soddisfatto la giuria, evidenziando una gestione non del tutto sicura delle temperature di cottura.

La “mela avvelenata”: la prima torta moderna di Bake Off

Nel secondo banco, Iginio Massari ha introdotto una novità assoluta: la torta moderna, cioè un dolce costruito a strati all’interno di un anello d’acciaio. Il modello scelto è stato la cosiddetta “mela avvelenata“, ispirata alla fiaba di Biancaneve. La ricetta prevedeva una base di sablé breton alla cannella, uno strato di biancomangiare alle mandorle, un inserto di mele caramellate e un crumble di biscotti alle mandorle. Per rendere la prova più intrigante, Massari ha deliberatamente omesso tre passaggi cruciali, lasciando ai partecipanti la libertà di ricostruirli con l’aiuto di due piccoli assistenti.

Donato ha dimostrato la massima capacità di adattamento, correggendo rapidamente gli errori di cottura e ottenendo un risultato armonioso che gli ha valso il primo posto in questa prova. Danila, nonostante avesse nel cassetto il grembiule blu per assaggiare il dolce di Massari, non è riuscita a capitalizzare sul vantaggio e si è piazzata al sesto posto.

Chocolate bar di Halloween, squadra e squalifica

L’ultimo banco ha richiesto un’impresa di squadra: realizzare un chocolate bar a tema Halloween, completo di 30 cioccolatini ripieni, 30 barrette croccanti e 30 cake-pop infilzati su bastoncini. Le tre squadre formatesi sul posto hanno dovuto gestire il delicato processo di temperaggio del cioccolato, indispensabile per ottenere una finitura lucida e croccante. I momenti più tesi si sono verificati quando alcune barrette si sono spezzate e le decorazioni sono state completate all’ultimo minuto.

Manuel è emerso come il vero protagonista di questa prova: i suoi cake-pop, perfettamente temperati e decorati con una glassa nera brillante, hanno convinto la giuria, guadagnandogli il grembiule blu per la prima volta nella stagione. Al contempo, le performance più deboli di Onofrio, Alice e Vittoria hanno pesato sulla loro permanenza. Dopo una discussione serrata, la decisione finale è caduta su Vittoria, che è stata la prima a lasciare il tendone, diventando l’ottava eliminata della stagione.

Con la squalifica di Vittoria, la competizione entra nella sua fase decisiva: restano otto pasticceri, tutti determinati a conquistare il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia.