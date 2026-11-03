Andrea Delogu conduce la terza stagione de La Porta Magica su Rai 2, un people show che porta in televisione trasformazioni personali, talenti nascosti e sorprese per i protagonisti.

La Porta Magica ritorna in video con una nuova settimana di puntate che mettono al centro persone comuni e i loro desideri di cambiamento. Condotta da Andrea Delogu, la trasmissione riprende il format che unisce racconti personali, coaching professionale e momenti di intrattenimento, offrendo a ciascun ospite l’opportunità di raccontare una storia e provare a trasformarla in realtà.

La formula del programma unisce empatia e concretezza: ogni intervento si sviluppa attorno a una richiesta del protagonista, supportata da esperti di vario tipo che lavorano su immagine, performance e relazioni. La conduzione di Delogu è presentata come punto di riferimento emotivo, capace di creare un clima di fiducia e di accompagnare gli ospiti lungo il percorso di rinnovamento.

La squadra del programma e le novità in onda

Il cast tecnico e artistico torna quasi al completo: tra i nomi confermati figurano il maestro di ballo Simone Di Pasquale, il ballerino Nikita Perotti, gli stylist Matteo Osso e Leonardo Bonfitto, il cantante Giuseppe Salsetta e il pasticciere Renato Ardovino. A loro si aggiungono figure specialistiche come il chitarrista Simone Bufacchi, il sacerdote don Domenico Pezzella e lo chef Alberto De Maldè, tutti impegnati a guidare i protagonisti nella messa a punto di aspetti pratici e simbolici della loro rinascita.

Tra le novità annunciate nella programmazione figura l’inserimento dello showman Antonio Mezzancella e della food blogger Stella Menna, destinati ad ampliare le rubriche dedicate al dating, al canto, alla moda e alle ricette della memoria, che restano i momenti cardine per raccontare affetti e ricordi personali.

Racconti di dolore, coraggio e seconda possibilità

La prima puntata propone storie intense: si parla di violenza e rinascita attraverso il racconto di una donna che, dopo anni di abusi culminati in un attacco con acido, ha deciso di ricostruire la propria vita e trasformare il dolore in un messaggio di coraggio. Accanto a questo, il programma ospita famiglie che hanno scelto l’affido come strada per allargare il proprio nucleo, accogliendo e unendo fratelli per preservare legami importanti.

Interventi concreti e testimonianze

Le puntate successive alternano episodi di eroismo quotidiano — come l’insegnante che ha salvato diciannove studenti durante una gita — a percorsi di scelta personale, come la storia di un ex sacerdote che ha deciso di lasciare il ministero per costruire una famiglia e diventare padre. Questi racconti illustrano come scelte difficili possano condurre a nuove possibilità di vita, sostenute dal lavoro pratico dei coach e dall’accompagnamento umano offerto dallo staff.

Un altro filone ricorrente riguarda i sogni professionali ripresi dopo malattie o traumi: giovani e meno giovani che tornano a coltivare un talento, dal canto alla moda, supportati da incontri a sorpresa con figure del settore e telefonate inattese dai propri punti di riferimento.

Eventi speciali e momenti simbolici della settimana

La programmazione include anche momenti simbolici come un gender reveal, che riunisce coppie già passate dal programma per segnare nuove tappe della vita; si tratta di un esempio di come il format intrecci il racconto del passato con l’attesa del futuro. Non mancano i contributi musicali: il cantautore presente in studio ripercorre la genesi di un brano diventato iconico per certe celebrazioni, condividendo aneddoti legati al territorio campano e alla sua carriera.

Il format resta quello ideato da J.D. Roth e distribuito a livello internazionale, con produzione curata dalla Direzione Intrattenimento DayTime in collaborazione con una casa di produzione esterna. In ogni puntata il mix di colloqui intimi, prove pratiche e sorprese costruisce un racconto televisivo che mira a coniugare intrattenimento e valore sociale, restituendo voce a storie spesso poco ascoltate.

Nel complesso, la terza stagione di La Porta Magica si presenta come un laboratorio di relazioni e talenti, dove la televisione diventa strumento per mettere in luce resilienza, affetti e progetti di vita, con una conduzione che punta sulla naturalezza e l’empatia come guida del percorso.