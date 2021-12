Fabrizio Corona e Sara Barbieri: “C’è alchimia”

Fabrizio Corona sembra aver trovato la felicità accanto alla fidanzata Sara Barbieri, modella ed ex fidanzata di Salmo.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Per la prima volta dopo molto tempo Fabrizio Corona sembra aver ritrovato la serenità: oggi al suo fianco è sempre presente la fidanzata, la top model Sara Barbieri.

Sui social l’ex Re dei paparazzi ha postato alcune immagini in cui è ritratto insieme alla fidanzata e ha scritto la parola “alchimia”. Nei giorni scorsi si era invece lasciato immortalare dalla fidanzata mentre le dava un bacio, e in questo caso aveva condiviso le immagini scrivendo nella didascalia “rock and love”. Sara Barbieri è una giovanissima modella già balzata agli onori delle cronache per esser stata legata al rapper Salmo.

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi

Nei giorni scorsi l’ex Re dei paparazzi è balzato agli onori delle cronache per aver scagliato una frecciatina contro alcuni volti tv e, in particolare, contro Ilary Blasi, con cui ha avuto un’accesa lite in diretta tv nel 2018. “Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nuda”, aveva detto.

Fabrizio Corona: le ex

Fabrizio Corona aveva anche parlato delle sue celebri ex: Belen Rodriguez, Nina Moric e Asia Argento. Su di loro l’ex Re dei paparazzi aveva affermato di essere convinto che tutte e tre fossero ancora innamorate di lui.

“I rapporti che ho con le mie ex fidanzate? Con Belen Rodriguez ci sentiamo e tra noi c’è un ottimo rapporto. Per quanto riguarda Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio. Quindi sarò sempre legato a lei. E su Asia Argento, che dire. Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia. Però posso dirti che sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen”, aveva affermato.