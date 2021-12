A quasi 3 anni dalla loro furibonda lite in diretta tv al GF Vip, Fabrizio Corona è tornato ad attaccare pubblicamente Ilary Blasi.

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi

Fabrizio Corona non ha perdonato Ilary Blasi per il violento scontro da loro avuto durante una diretta del GF Vip e non ha mancato di scagliare nuove, pesanti frecciate contro la showgirl sposata con Francesco Totti.

L’ex Re dei paparazzi ha persino svelato alcuni retroscena del suo passato che, al momento, Ilary Blasi ha preferito non commentare. “Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto senza vestiti”, ha dichiarato l’ex marito di Nina Moric. La showgirl replicherà?

Fabrizio Corona: Belen e le sue ex

Dopo aver scagliato una frecciatina contro Ilary Blasi, l’ex Re dei paparazzi ha rilasciato anche alcune pesanti dichiarazioni sul conto delle sue famose ex: Nina Moric, Belen Rodriguez e Asia Argento.

Secondo l’ex Re dei paparazzi tutte e tre sarebbero ancora innamorate di lui: “I rapporti che ho con le mie ex fidanzate? Con Belen Rodriguez ci sentiamo e tra noi c’è un ottimo rapporto. Per quanto riguarda Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio. Quindi sarò sempre legato a lei. E su Asia Argento, che dire. Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia. Però posso dirti che sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen”, ha affermato.

Fabrizio Corona e Lele Mora

L’ex Re dei paparazzi ha rivelato anche che oggi i rapporti tra lui e Lele Mora, suo storico amico e collaboratore, sarebbero praticamente inesistenti. “Con Lele Mora non ho più rapporti e mi dispiace. Lui ha perso tutto. Questo mestiere non si fa con la fortuna e lui non ha le capacità. Si è perso, resta il bene. Ma dal punto professionale, Lele Mora non vale niente. Negli anni 2000 noi comandavamo l’Italia. Oggi a lui non è rimasto niente. Io non ero un fotografo, ero l’agente dei fotografi. I paparazzi non esistono più. Oggi, i giornali e Instagram non raccontano la verità. Quel mondo lì, il mondo mio, è un mondo morto”, ha ammesso.