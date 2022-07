La fidanzata di Fabio Colloricchio sta per mettere la mondo la loro prima figlia. Per l’importante occasione, Violeta Mangrinan ha deciso di sborsare una cifra folle. A suo dire, solo così il parto sarà perfetto.

Fabio Colloricchio: la fidanzata e la cifra per il parto

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan sono una coppia dal 2019, quando si sono conosciuti nel programma Supervivientes, ovvero l’Isola dei Famosi in versione spagnola. La passione li ha travolti, tanto che si sono ritrovati a fare sesso davanti alle telecamere. Prestazioni a parte, adesso i due stanno per diventare genitori del primo figlio. Si tratta di una bimba, che hanno deciso di chiamare Gala. Violeta partorirà a fine luglio e ha programmato il momento fin nei minimi dettagli.

Non solo, ha deciso di sborsare un bel po’ di euro per assicurarsi tutti i confort.

Perché sborsare 1900 euro per il parto?

Mentre le nostre nonne partorivano in casa, oggi si va in ospedale. Le comuni mortali non sganciano un euro per mettere al mondo un bimbo, ma i Vip, un po’ come accadeva ai nobili di un tempo, sono in grado di pagare un bel po’ di soldini per assicurarsi tutti i confort del mondo.

E’ per questo che la fidanzata di Colloricchio ha pagato 1900 euro per avere una stanza tutta sua in clinica, con tanto di vasca personale e assistenza h24 per l’ultimo mese di gravidanza da parte di un’ostetrica. Violeta, via Instagram, ha ammesso:

“Il miglior investimento della mia vita. Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto”.

Il parto della fidanzata di Fabio Colloricchio

Violeta partorirà presso la Monteprincipe di Boadilla, una clinica super esclusiva di Madrid. E’ qui che ha affittato una stanza privata molto spaziosa, con all’interno una vasca e tutti gli accessori che possono agevolare il parto, come la palla da pilates. L’ostetrica privata la seguirà h24 per l’ultimo mese di gestazione e sarà a sua disposizione prima e durante il ricovero. La fidanzata di Colloricchio, inoltre, ha ammesso che non mangerà la placenta dopo il parto perché il medico gliel’ha sconsigliato. In ogni modo, la utilizzerà come fertilizzante per il suo giardino.