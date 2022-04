Fabio Colloricchio ha scritto un messaggio molto toccante per la nonna scomparsa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha commosso i suoi fan.

Uomini e Donne, morta la nonna di Fabio Colloricchio

Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, che oggi vive in Spagna, ha perso la nonna paterna.

Ne ha dato notizia lui stesso sul suo profilo Instagram. Antonia, la nonna di Fabio, si è ammalata gravemente all’improvviso. Per questo Colloricchio è volato in Argentina a darle l’ultimo saluto. La donna non è riuscita a diventare bisnonna. La compagna di Fabio Colloricchio, Violeta Mangrinan, è incinta e partorirà a luglio. Fabio ha scritto un messaggio molto toccante su Instagram, condividendo una foto della nonna insieme a lui da bambino, ringraziandola per quello che ha fatto e per essere stata un esempio di vita.

Il messaggio per la nonna e le parole di Violeta

“È un peccato che tu non possa incontrare Galita ma so che sarai sempre qui con noi. Ti amo nonna. Grazie per esserti presa cura di tutti così bene. Sei un esempio di vita” ha scritto Fabio Colloricchio. “Grazie per tutti i messaggi di sostegno che state inviando a Fabio. Purtroppo sua nonna non ha più resistito, è un angelo salito in cielo e da lì si prenderà cura di noi e ci guiderà.

Sono sicura che una parte di lei vivrà in Gala e che la proteggerà” ha dichiarato Violeta.