Il conto alla rovescia per l’Eurovision 2025

Il Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e l’attesa cresce tra i fan della musica europea. L’evento si svolgerà il 17 maggio a Basilea, in Svizzera, e promette di essere un’edizione ricca di sorprese e talenti. Quest’anno, l’italianità sarà protagonista, non solo grazie alla conduttrice Michelle Hunziker, ma anche per la presenza di artisti italiani che porteranno sul palco le loro canzoni.

Damiano David e il suo possibile ritorno

Tra le indiscrezioni più chiacchierate c’è quella che riguarda Damiano David, il frontman dei Maneskin, che potrebbe tornare a calcare il palco dell’Eurovision. La sua partecipazione sarebbe un omaggio al successo ottenuto con la band, che ha conquistato il mondo grazie alla vittoria nel 2021. Tuttavia, quest’anno, sarà Lucio Corsi a rappresentare l’Italia, con la sua canzone Volevo essere un duro, dopo la rinuncia del vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Olly.

Un mix di culture e talenti

Non solo italiani, ma anche artisti con legami al nostro paese parteciperanno all’Eurovision. Gli Shkodra Elektronike, un duo albanese con nazionalità italiana, e Miriana Conte, cantante maltese con origini campane, porteranno un tocco di multiculturalità sul palco. Inoltre, la canzone Espresso Macchiato del rapper estone Tommy Cash gioca con gli stereotipi italiani, promettendo di divertire il pubblico.

Il superospite della serata finale

Le voci su un possibile superospite italiano per la serata finale si fanno sempre più insistenti. La stampa svizzera ha riportato la possibilità di un ritorno di Céline Dion, che ha iniziato la sua carriera proprio all’Eurovision nel 1988. Tuttavia, le condizioni di salute della cantante potrebbero mettere in dubbio la sua partecipazione. Se così fosse, sarebbe un vero peccato, ma il palco di Basilea avrà comunque un’atmosfera magica grazie ai talenti che si esibiranno.

Un evento da non perdere

Con un mix di artisti affermati e nuove promesse, l’Eurovision Song Contest 2025 si preannuncia come un evento imperdibile. La musica unisce culture e storie diverse, e quest’anno, l’italianità sarà un elemento centrale. Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi a vivere una serata indimenticabile, ricca di emozioni e spettacolo.