Il film Ennio è un documentario sulla vita di Ennio Morricone del 2021 diretto da Giuseppe Tornatore. Composto da interviste a persone che hanno lavorato con lui, tra registi, sceneggiatori, musicisti, cantautori, critici e collaboratori, è un omaggio al grande compositore italiano, scomparso il 6 luglio 2020.

Presentato in anteprima nel 2021 al Festival del cinema di Venezia e poi a quello di Bari, anche la sua uscita è avvenuta in anteprima. Infatti è uscito nei cinema il 29 e il 30 gennaio prima dell’uscita nazionale nel febbraio 2022. Ha ottenuto il premio Nastro d’argento nel 2022 come Miglior documentario sul cinema.

La trama del documentario Ennio

Il film ripercorre la vita e le opere di Morricone, partendo dall’esordio con Sergio Leone, passando per i film più famosi a cui ha lavorato e fino al Premio Oscar alla carriera nel 2007 e quello per The Hateful Eight, ricevuto nel 2016. Oltre alle interviste a chi ha collaborato con lui, ci sono le registrazioni dei tour mondiali e le clip tratti da iconici film, ma anche filmati esclusivi che descrivono la sua vita e la sua infanzia.

Tornatore, che ha collaborato con Morricone tra il 1988 e il 2016 e ha già scritto un libro su di lui, riprende la tematica portando anche altre testimonianze. Nel documentario c’è sia la parte professionale, fatta di materiale d’archivio e film, e quella umana e personale del Maestro, raccontato da chi lo conosceva.

Il cast e i personaggi

Come abbiamo già detto, ci sono sia interviste che registrazioni sia di Morricone sia di persone che hanno lavorato con lui, come lo stesso Tornatore. Ci sono personaggi famosi in Italia, ma anche personaggi internazionali.

Ci sono interviste a registi, sceneggiatori e produttori italiani come Dario Argento, Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Paolo e Vittorio Tavani, Sergio Sollima, Silvano Agosti. Ma c’è anche il regista e attore Giuliano Montaldo ed Enzo Castellari. Per quanto riguarda quelli internazionali, troviamo Quentin Tarantino, Oliver Stone, Roland Joffé, e Barry Levinson. Sono intervistati o appaiono attori come Clint Eastwood e Carlo Verdone.

Nel documentario sono presenti anche interventi di importanti compositori come Hans Zimmer, Quincy Jones, Nicola Piovani. O cantautori come Bruce Springsteen, Caterina Caselli, Zucchero. Ci sono anche il direttore d’orchestra che ha realizzato diverse colonne sonore, John Williams, e la pianista italiana Gilda Buttà.