Tra le pupe concorrenti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione condotta da Barbara D’Urso, in squadra con il secchione Alessandro De Meo e l’altra pupa Alessia Valente, c’è anche Emy Buono. Conosciamola più da vicino in questo articolo.

Chi è Emy Buono

All’anagrafe Emilia Buono, Emy Buono nasce a Napoli il 26 marzo del 1998, sotto il segno dell’Ariete. Della sua vita privata non si hanno molte informazioni se non che vive insieme alla madre Marzia e alla nonna, figure molto importanti nella sua vita.

Sappiamo dai suoi racconti che è sempre stata una ragazza un po’ ribelle e che si è diplomata al liceo artistico Umberto Boccioni della sua città natale.

La carriera e l’esordio in tv

Per quanto riguarda la sua carriera, sappiamo invece che Emy Buono lavora come cubista ed ha da poco esordito anche nel mondo della moda come modella, è stata infatti immortalata per la rivista “Io”.

Il suo esordio in tv arriva però ben prima de La Pupa e il Secchione, con la sua partecipazione al programma di Real Time dal titolo Ti spedisco in convento.

Vita privata e curiosità

Anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale Emy non si è ancora sbottonata più di tanto. Grazie ad alcune confessioni fatte proprio a Ti spedisco in convento però, sappiamo che le piace corteggiare uomini sposati. Sarà vero? Oppure è stata una cosa detta solo a favore di telecamera?