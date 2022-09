Emily in Paris sta per tornare con una nuova stagione che riuscirà a togliere ogni dubbio sulla scelta della protagonista. Cosa accadrà? Chi vedremo nel cast?

Sembrerebbe che da quest’estate siano iniziate le riprese della terza stagione di Emily in Paris. La serie è finita con una grande domanda e siamo ansiosi di sapere con sceglierà di fare Emily. Cosa succederà in Emily in Paris 3?

Emily in Paris 3: dove siamo rimasti?

La seconda stagione di Emily in Paris si è conclusa in modo enigmatico. Nell’ultima scena la protagonista dice al telefono di aver fatto una scelta, perciò quello che ci si aspetta di vedere è proprio quale strada abbia deciso di prendere. Vuole rimanere alla Savoir oppure vuole seguire la sua mentore Sylvie a Londra? Non si tratta solo di lavoro perché come sappiamo il cuore di Emily è diviso tra Alfie e Gabriel.

Quest’ultimo è tornato con la sua ex Camille proprio nel momento in cui la protagonista si sentiva pronta a confessargli il suo amore. Riuscirà a soddisfare le aspettative degli spettatori? Non di tutti ma sicuramente verrà supportata da una buona parte di essi.

Emily in Paris 3: spuntano delle rivelazioni

Lo stesso creatore della serie Darren Star ha rivelato alcuni dettagli sulla nuova stagione. A quanto pare molte scene verranno riprese in altre località della Francia e non solo Parigi.

Vedremo anche Londra? Non lo sappiamo ancora, tutto dipende dalla decisione della protagonista. Quello che sappiamo per certo è che ci sarà anche una quarta stagione in quanto Lily Collins lo ha confermato sui social. Intanto le due amiche Emily e Mindy pubblicano una foto insieme sotto la tour Eiffel il giorno di inizio delle nuove riprese. L’uscita è prevista per l’inverno 2022 ma non si sa ancora la data ufficiale. Sarà composta da dieci episodi e sarà disponibile su Netflix.

Emily in Paris: il cast

Per quanto riguarda il cast non dovrebbero esserci delle variazioni. Troveremo Lily Collins nei panni di Emily e Ashley Park nelle vesti dell’amica Mindy. Viene confermata la presenza di Alfie, l’elegantissimo banchiere britannico conosciuto da Emily a un corso di francese che sta per tornare in Inghilterra. Si tratta di Lucien Laviscount. Vicino troviamo Gabriel, lo chef a cui Emily stava per confessare il suo amore, che è interpretato da Lucas Bravo. Ci aspettiamo di vedere anche Mindy, Camille, Julien e pierre Cadault. Scopriremo ci saranno delle nuove entrate nel cast.

Emily in Paris 3: è uscito il trailer?

IL trailer della terza stagione non è ancora disponibile visto la recente notizia dell’avvio delle riprese. Nell’attesa però possiamo rivivere tutti i momenti migliori del backstage della seconda stagione di Emily in Paris raccolti in un post di IG della serie.