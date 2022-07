Un’apparente lite tra Elodie e Anna Pettinelli si è consumata sul palco dell’RDS Summer Festival, il video che riporta quanto accaduto tra la conduttrice radiofonica e la cantante è diventato virale.

Elodie e Anna Pettinelli litigano all’RDS Summer Festival: qual è la verità?

Il mondo dei social è in fermento, dopo che uno spettatore dell’RDS Summer Festival, l’evento musicale che si è tenuto a Ostia, ha ripreso quella che è stata interpretata da molti come una lite tra Elodie e Anna Pettinelli.

La verità su questa lite è stata fornita da Anna Pettinelli, che su Instagram ha condiviso con i suoi follower un audio che le è stato inviato proprio da Elodie in merito alla questione.

Il battibecco tra Elodie e Anna Pettinelli: cos’è accaduto?

Il battibecco tra Elodie e Anna Pettinelli è nato in seguito ad una richiesta che i fan della cantante le hanno rivolto, ossia quella di cantare per loro il brano “Niente Canzoni D’Amore”, una richiesta che la cantante non ha subito ben compreso e che la Pettinelli le ha chiarito in modo aggressivo, scandendole di fatto ciò che i fan le volevano dire.

Di fronte a questo siparietto, Elodie si è così rivolta alla conduttrice:

“Anna, tu sei sempre aggressiva con me”.

Qui sotto potete recuperare il video del siparietto.

La non-lite di Anna Pettinelli ed Elodie: la verità in un messaggio vocale della cantante

Un messaggio vocale che Elodie ha inviato su Whatsapp alla Pettinelli e che la conduttrice radiofonica a sua volta ha condiviso con i suoi followers su Instagram, ha svelato la verità sulla presunta lite tra le due.

Ecco cosa ha dichiarato Elodie nel messaggio vocale in merito alla questione:

“Annarè, ma come fanno a nun capi’ che siamo du romane veraci che se vonno bene? Dimmelo te”.

Questo messaggio è la dimostrazione che in realtà, effettivamente, questa lite non c’è mai stata.