Si è fatta notare durante l’Inauguration Day di Joe Biden e Kamala Harris a presidente e vice presidente degli Stati Uniti. Il suo look ha colpito gli occhi più attenti che hanno iniziato a indagare sulla sua storia. Scopriamo chi è Ella Emhoff, la figliastra dell’attuale vicepresidente USA.

Chi è Ella Emhoff

Classe 1999, Ella Emhoff calza a pennello con l’immagine della Generazione Z. Si presenta su Instagram come esponente “queer” e dimostra di essere appassionata di moda attraverso piccole creazioni e soprattutto con la sua iscrizione alla Parsons School of Design di New York.

Cresce con il padre avvocato Douglas Emhoff, marito di Kamala Harris, e Kerstin Emhoff una produttrice cinematografica. Le viene trasmessa la passione artista a partire dal suo nome, infatti la madre, grande amante di Ella Fitzgerald, ha deciso di celebrarla nominandola proprio così.

La passione per la moda e il debutto in Fashion Week

La giovane Emhoff è stata scelta durante la New York Fashion Week dal noto brand Proenza Shouler.

La partecipazione all’evento le ha consentito inoltre di essere notata da una delle più prestigiose agenzie: la IGM Models. Entrare a far parte dello stesso gruppo di Bella e Gigi Hadid le consente di fare strada molto velocemente.

A colpire tutti nel settore è stata naturalmente la sua semplicità. Con un viso pulito e dei ricci definiti i suoi look sembrano sempre creati con estrema spontaneità. Sempre al passo con i tempi, come si evince dalla scelta del taglio mullet, ma senza mai risultare forzata in alcun modo.

Il rapporto con “Momala” e la famiglia

Le famiglie allargate non sono più una novità, ma non è detto che tutti i membri vadano d’accordo tra loro. Eppure nella grande famiglia Emhoff-Harris sembra non ci siano problemi di questo tipo. La giovane Ella chiama la matrigna “Momala”, dall’unione di Kamala e Mom, mamma in inglese.

La vice presidente, inoltre, dimostra di appoggiare con piacere i figliastri Ella e Cole che sono diventati adulti da stimare. Sono attivi, la giovane Emhoff particolarmente, nel mondo LGBTQ+ aiutando persone a svolgere un percorso di transizione. L’amore per la politica e la cittadinanza è di casa e ancora prima di questa unione familiare i due sono stati abituati dal padre a sostenere la parità di diritti.