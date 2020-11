Le elezioni americane del 2020 hanno tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’arrivo dei risultati. La vittoria dei democratici oltre a potare una nuova rotta ideologica, ha come rappresentanti esponenti provenienti da minoranze. Già il presidente Joe Biden, accompagnato dalla First Lady Jill, con i suoi 77 anni è il più anziano a salire in carica di tutta la storia.

Ma si pensi anche alla prima deputata transgender o al primo deputato più giovane della storia. Fino ad arrivare ovviamente a Kamala Harris, prima vicepresidente donna, nera e asiatica. Con questa novità si ha anche il primo second gentleman della storia. Scopriamo chi è Douglas Emhoff, il marito della vicepresidente.

Chi è Douglas Emhoff

Doug Emhoff, all’anagrafe Douglas Emhoff, nasce e cresce a Brooklyn da una famiglia ebraica. Si trasferisce poi in California per frequentare l’università laureandosi in giurisprudenza.

Si dice grande appassionato di golf, fantasy football e musica di ogni genere.

Prima di conoscere Kamala è stato sposato per 25 anni con Kerstin Mackin, produttrice cinematografica di Hollywood. Con lei ha avuto anche i suoi due figli, Cole ed Ella, così chiamati in onore dei miti jazz Cole Porter ed Ella Fitzgerald.

Il matrimonio tra i due finisce di comune accordo permettendogli di rimanere in ottimi rapporti. Attualmente infatti, dopo sette anni di relazione con la vicepresidente, si dice che questa abbia un ottimo rapporto con l’ex moglie e i figli che la chiamano amichevolmente momala (gioco di parole tra “mom” e “kamala”).

Il rapporto con Kamala e la sua campagna elettorale

Douglas e Kamala si conoscono nel 2013 durante un appuntamento al buio.

In quel periodo la Harris era Procuratrice Generale della California, ma non si aspettava di poter arrivare a diventare la prima vicepresidente.

Durante il percorso per raggiungere la carica si è dimostrato presente e disponibile.

In un intervista a “People” ha dichiarato di stimare il team eccellente che la supporta e che lui in quanto partner, migliore amico e marito non farà altro che sostenerla. Anche il giorno in cui è uscito l’esito delle elezioni ha postato sui social una foto di loro due in cui si dice fiero di lei.