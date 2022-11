È figlia del primo sindaco di Roma, nonchè ministro e politico della capitale e di professione fa la scrittrice: alla scoperta di Elisabetta Darida e della sua brillante carriera da autrice.

Elisabetta Darida è nata a Roma e ha svolto i suoi studi presso il Lycée Chateaubriand, laureandosi con lode in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Università La Sapienza di Roma.

Prima di dedicarsi alla scrittura, Darida ha lavorato in Rai come programmista regista e ha curato diversi programmi culturali radiofonici.

In più, è stata ance responsabile dell’ufficio stampa dell’Università Bocconi e di Accenture Italia, proprio come recita il suo profilo LinkedIn.

Passate e vissute queste esperienze lavorative, Elisabetta Darida decide di dedicarsi a 360 gradi alla sua vera passione: la scrittura. Inizia così a dedicarsi alla stesura di alcuni libri, spinta da una fiamma artistica cresciuta negli anni. Nel 2021 è stata finalista della XXI Edizione del premio letterario internazionale La donna si acconta e ha scritto diversi racconti pubblicati in numerose antologie.

Sempre nel 2021 Elisabetta Darida pubblica il suo Intolleranze elementari edito da L’Erudita e pubblicato precisamente il 27 novembre 2021.

Il libro in questione, di 169 pagine, racchiude le storie di 20 personaggi, pronte a fare sorridere, piangere, sdegnare, inorridire e sempre e comunque riflettere. Come afferma la stessa autrice sul suo sito web:

Sono venti i personaggi che sono venuti a cercarmi, spesso la sera o la notte, per raccontarmi la loro storia e le loro esistenze – commoventi, acide, tragiche, comiche – testimoniano di un dolore o un disagio legato a un’intolleranza subita o inflitta. Sono tutti diversi, ma accomunati dall’essere portatori del fardello umano. E come sempre avviene, arriva il momento in cui i personaggi prendono il sopravvento e non resta che farsi scrivano diligente nel riportare una vicenda che vive di vita propria, al di fuori di noi, a volte quasi malgrado noi. Mi sono trovata circondata da una piccola folla che a gran voce mi chiedeva di farmi portatrice delle sue istanze. Ho allora osservato queste vite mentre si incrociavano in modo più o meno consapevole – ciascuna con le proprie gioie, i propri dolori, manie e idiosincrasie – dando vita a un intreccio di relazioni che vanno oltre il singolo individuo, formando il grande e sfaccettato affresco dell’esperienza umana, in una trama tessuta intorno ad un palazzo romano affacciato sul Tevere.